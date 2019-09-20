ИА «Ореанда-Новости» 25 сентября в 20:00 в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт, посвящённый 113-летию со дня рождения выдающегося советского композитора Дмитрия Шостаковича.

В программе – произведения Эдварда Грига, Косако Ямады, Дмитрия Шостаковича и одного из исполнителей на этом концерте Василия Щербакова.

В выступлении примут участие Татьяна Смирнова (сопрано), Андрей Батуркин (баритон), Горан Кончар (скрипка) из Хорватии, Кимико Наказава (скрипка) из Японии, Илья Гофман (альт), Сергей Суворов (виолончель) и Василий Щербаков (фортепиано).