250 тыс. человек посетили парк "Зарядье" за неделю
17.09.2017, 09:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С момента открытия новый московский парк «Зарядье» уже посетили 250 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «В контакте».
Уникальный парк в центре столицы открыли 9 сентября. В праздничной церемонии приняли участие Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин. Первыми гостями «Зарядья» стали школьники, дети из многодетных семей и воспитанники интернатов. А с 11 сентября парк начал работать для всех желающих.
«Зарядье» занимает площадь 10,2 гектара. Здесь воспроизведены четыре ландшафтные зоны России: северный ландшафт, луга, степь, средняя полоса (смешанный, хвойный и прибрежный лес, березовая роща). В каждой из этих зон своя почва, характерная для того или иного региона.
Вокруг парка были сохранены все исторические объекты. Их можно увидеть, поднявшись на холм павильона «Заповедное посольство». Оттуда видно Кремль, храм Василия Блаженного, музеи Патриаршего подворья. Кроме того, гости парка могут рассмотреть церковь Варвары Великомученицы, палаты Старого Английского Двора, храм Максима Блаженного, собор Знаменского монастыря и колокольню, палаты бояр Романовых, церковь Георгия Победоносца на Псковской горке, церковь Зачатия Святой Анны, что в Углу и Китайгородскую стену.
Уникальный парк в центре столицы открыли 9 сентября. В праздничной церемонии приняли участие Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин. Первыми гостями «Зарядья» стали школьники, дети из многодетных семей и воспитанники интернатов. А с 11 сентября парк начал работать для всех желающих.
«Зарядье» занимает площадь 10,2 гектара. Здесь воспроизведены четыре ландшафтные зоны России: северный ландшафт, луга, степь, средняя полоса (смешанный, хвойный и прибрежный лес, березовая роща). В каждой из этих зон своя почва, характерная для того или иного региона.
Вокруг парка были сохранены все исторические объекты. Их можно увидеть, поднявшись на холм павильона «Заповедное посольство». Оттуда видно Кремль, храм Василия Блаженного, музеи Патриаршего подворья. Кроме того, гости парка могут рассмотреть церковь Варвары Великомученицы, палаты Старого Английского Двора, храм Максима Блаженного, собор Знаменского монастыря и колокольню, палаты бояр Романовых, церковь Георгия Победоносца на Псковской горке, церковь Зачатия Святой Анны, что в Углу и Китайгородскую стену.
Источник: https://www.mos.ru