26 сентября Алексей Шмитов выступит на сцене Большого зала Московской консерватории
18.09.2017, 17:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Алексей Шмитов – прекрасный пример музыканта-универсала: не замыкаясь в рамках одного инструмента, выступает и как пианист, и как органист. С успехом окончив Московскую консерваторию по классу фортепиано, он стремительно покорил российских и зарубежных слушателей. Также работал органистом в католической церкви св. Антония в Дамаске (Сирия), где открыл первый в арабском мире органный класс в консерватории.
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ)
26 сентября, вторник, 19.00
Алексей ШМИТОВ (орган)
В программе:
Бах – Прелюдия (токката) и фуга ми мажор, BWV 566
– Токката ми минор, BWV 914
– Токката и фуга фа мажор, BWV 540
– Токката и фуга ре минор (Дорийская), BWV 538
– Токката, адажио и фуга до мажор, BWV 564
– Токката и фуга ре минор, BWV 565
26 сентября Шмитов выступит на исторической сцене Большого зала Московской консерватории. В программе – токкаты для органа соло. Под этим названием у Баха скрываются масштабные циклы, имеющие 2 или 3 самостоятельные части. Хотя автографы сочинений не сохранились, но самой ранней (ок. 1705 года) считается знаменитая Токката и фуга ре минор (BWV 565) – сочинение, пронизанное юношеским темпераментом, экспрессией, и по стилистике вписывающаяся в традиции северонемецкой органной школы (Букстехуде, Бём, Брунс).
Две токкаты 1710-х годов – Токката, Адажио и фуга (BWV 564) и Токката и фуга фа мажор (BWV 540) – объединены особенной виртуозностью партии педали. Каждый цикл открывает развёрнутым соло ног, где исполнитель должен продемонстрировать подвижность и пластичность звуковедения.
Токката и фуга ре минор (Дорийская, BWV 538) создана вероятно уже в годы жизни Баха в Лейпциге (после 1723). Здесь обращает на себя внимание явно концертный характер первой части, собственно токкаты, вызывающей ассоциации с итальянскими инструментальными концертами Вивальди.
Наслаждаясь этими шедеврами Баха в исполнении Шмитова, слушатели смогут заново открыть для себя импровизационную сущность неудержимых в своём движении токкат, предваряющих фугу — «тезис с последующим доказательством», шедевр баховской музыкальной мысли.
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ)
26 сентября, вторник, 19.00
Алексей ШМИТОВ (орган)
В программе:
Бах – Прелюдия (токката) и фуга ми мажор, BWV 566
– Токката ми минор, BWV 914
– Токката и фуга фа мажор, BWV 540
– Токката и фуга ре минор (Дорийская), BWV 538
– Токката, адажио и фуга до мажор, BWV 564
– Токката и фуга ре минор, BWV 565
26 сентября Шмитов выступит на исторической сцене Большого зала Московской консерватории. В программе – токкаты для органа соло. Под этим названием у Баха скрываются масштабные циклы, имеющие 2 или 3 самостоятельные части. Хотя автографы сочинений не сохранились, но самой ранней (ок. 1705 года) считается знаменитая Токката и фуга ре минор (BWV 565) – сочинение, пронизанное юношеским темпераментом, экспрессией, и по стилистике вписывающаяся в традиции северонемецкой органной школы (Букстехуде, Бём, Брунс).
Две токкаты 1710-х годов – Токката, Адажио и фуга (BWV 564) и Токката и фуга фа мажор (BWV 540) – объединены особенной виртуозностью партии педали. Каждый цикл открывает развёрнутым соло ног, где исполнитель должен продемонстрировать подвижность и пластичность звуковедения.
Токката и фуга ре минор (Дорийская, BWV 538) создана вероятно уже в годы жизни Баха в Лейпциге (после 1723). Здесь обращает на себя внимание явно концертный характер первой части, собственно токкаты, вызывающей ассоциации с итальянскими инструментальными концертами Вивальди.
Наслаждаясь этими шедеврами Баха в исполнении Шмитова, слушатели смогут заново открыть для себя импровизационную сущность неудержимых в своём движении токкат, предваряющих фугу — «тезис с последующим доказательством», шедевр баховской музыкальной мысли.
Источник: МГК им. Чайковского