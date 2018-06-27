



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Сегодня, 27 июня, во всех городах нашей страны отмечается День молодежи. Этот праздник посвящен тем, от кого зависит будущее России и кто будет способствовать развитию нашей страны. В России этот праздник появился в 1993 году по распоряжению президента Бориса Ельцина.

В московском Центре занятости молодёжи мэр города Сергей Собянин выразил поздравления москвичам в честь Дня молодёжи. Он пожелал молодому поколению найти хорошую и высокооплачиваемую работу, а также отметил, что юные годы – самые прекрасные в жизни. Он указал на то, что в данный период в столице нашей страны несколько тысяч выпускников находятся в поиске работы.



А в столице республики Дагестана как раз прошла общегородская ярмарка вакансий в честь праздника. Мероприятие было организовано Республиканским молодежным центром занятости «Успех» совместно с Минмолодежи региона и Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи администрации города. У соискателей появилась возможность обратиться с вопросами о трудоустройстве к организаторам, а также на месте пройти короткое собеседование с перспективой на стажировку. На ярмарке были представлены самые разные рабочие места, а также организаторы подготовили мастер-классы, в которых лекторы рассказывали об открытии и продвижению собственного бизнеса.





В Уфе празднование продлится до 7 числе следующего месяца. На протяжении десяти дней по всему городу будут проходить праздничные мероприятия. Жители и гости города смогут поучаствовать в спортивных соревнованиях, танцевальных конкурсах, а также покататься на квадроциклах и сыграть в дартс. Для горожан подготовлен фестиваль красок, но главным сюрпризом для местных жителей станет выступление группы «Каста», которое состоится в последний день празднования – 7 июля.





Ко Дню молодёжи оренбуржцы подготовили пенную вечеринку, а также концерты и соревнования. В парке Перовского было образовано несколько площадок по разным направлениям. В конце дня молодые жители Оренбурга смогут поучаствовать в игре «Мокрые войны», в которой каждый сможет пострелять из водяного пистолета, полностью облив себя и окружающих. Также в городе будут подготовлены конкурсы и мастер-классы для самых маленьких местных жителей.





Во многих городах России мероприятия, подготовленные ко Дню молодёжи, не ограничатся одним днём и продлятся до конца недели.