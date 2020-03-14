ИА «Ореанда-Новости». 27 марта в 19:30 в Мариинском театре-2, в зале Прокофьева, состоится четвёртый концерт цикла «Мастер больших ансамблей».

Вечер представляет Санкт-Петербургская консерватория.

Концерт будет посвящён одной из легенд петербургской школы камерного исполнительства XX века Тамаре Фидлер (1916-2009). В программе вечера, приуроченного к 110-летию со дня рождения выдающегося музыканта и педагога, будут исполнены шедевры зарубежной и русской классики из репертуара пианистки.

В концерте примут участие профессор Елена Семишина, заслуженный артист России Сергей Урываев, лауреаты международных конкурсов Мария Сапаргалиева, Светлана Суворова, Юлия Молчанова, профессор Иван Михайлов, Юрий Шундяк, Дмитрий Батоев, Дмитрий Михайлов, профессор Инга Дзекцер, Екатерина Яркова, Лия Проскурякова, Виктория Вантеева, Никита Корзухин.