ИА «Ореанда-Новости». 7 марта в 19:00 в зале Санкт-Петербургской консерватории пройдёт вечер вокальной музыки, посвященный 75-летию заслуженного артиста РФ Бориса Васильева.

Концерт будет представлен выпускниками и коллегами профессора Васильева. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, активный пропагандист современной музыки, первый исполнитель сочинений многочисленных композиторов, музыкант воспитал плеяду талантливых учеников, получивших признание в России и за рубежом.

В концерте примут участие: заслуженный артист России Борис Васильев, профессор Виктория Евтодьева, заслуженная артистка России Елена Яскунова, солистка Академической Капеллы Санкт-Петербурга Антонина Шестакова-Реймерс, лауреат международного конкурса Ирина Корчуганова, солисты Театра «Мюзик-холл» Савелий Андреев и Тигрий Бажакин, доцент Сергей Никульшин, солист театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Дмитрий Уди, солист Большого театра Пётр Мигунов, солист Михайловского театра Владимир Чижонков.

Партию фортепиано исполнят: профессор Ирина Васильева, доцент Галина Сенина, лауреаты международных конкурсов Дина Каминская и Ирина Григорьева. Со вступительным словом выступит кандидат искусствоведения Марина Михеева.