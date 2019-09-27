Ежегодно девиз праздника меняется.

История возникновения этого праздника началась в конце 70-х годов прошлого века. В 1979 году представители Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации учредили этот день. Это произошло в городе Торремолинос, расположенном на территории Испании. Российская Федерация присоединилась к Всемирному дню туризма спустя четыре года – в 1983 году.

Основной целью празднования этого дня является пропаганда туристического движения, освещение вклада этого направления в экономическую отрасль государств, а также установление международных связей в разных странах. Всемирный день туризма отмечается во многих государствах мира, в этот день проходят праздничные мероприятия, слёты туристических клубов и разнообразные по форме и содержанию фестивали. В целом, Всемирный день туризма приурочен окончанию туристического сезона на территории Северного полушария и его началу в Южном полушарии. В 2003 году председательствующей страной была выбрана Российская Федерация.

Что касается ежегодно меняющихся девизов Всемирного дня туризма, то стоит отметить, что их тема так или иначе связана с состоянием туристической отрасли на современном этапе. Так, в первый год проведения этого дня девизом был выбран вклад туризма в сохранение культурного наследия. В год, когда председательствовала Россия, обсуждали вопросы, связанные с пониманием туризма как мощного фактора борьбы с бедностью, создания рабочих мест и обеспечения социальной гармонии. В прошлом году отметили связь туризма и цифровизации общества. Девизом этого года стало «Туризм и рабочие места: лучшее будущее для всех».