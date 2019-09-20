ИА «Ореанда-Новости» 27 сентября в 20:00 в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт «Жизнь в ритме свинг», посвящённый юбилею известного музыканта, пианиста, композитора, педагога консерватории Григория Файна, который в этом сезоне отмечает своё 70-летие.

Звёзды российского джаза и участники программы Fine Family Show исполнят хиты джаза и оригинальные композиции на темы Григория Файна.

Сам музыкант считает, что сейчас он находится на пике развития. «Если рассматривать мой путь с точки зрения термина crescendo, я нахожусь в хорошем расположении», – сказал маэстро.