20.09.2019, 14:11
27 сентября в Московской консерватории состоится концерт, посвящённый юбилею Григория Файна
ИА «Ореанда-Новости» 27 сентября в 20:00 в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт «Жизнь в ритме свинг», посвящённый юбилею известного музыканта, пианиста, композитора, педагога консерватории Григория Файна, который в этом сезоне отмечает своё 70-летие.
Звёзды российского джаза и участники программы Fine Family Show исполнят хиты джаза и оригинальные композиции на темы Григория Файна.Сам музыкант считает, что сейчас он находится на пике развития. «Если рассматривать мой путь с точки зрения термина crescendo, я нахожусь в хорошем расположении», – сказал маэстро.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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