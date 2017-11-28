27 января в Яани Кирик можно будет услышать оригинальный проект "Гусли в космосе"
28.11.2017, 17:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 января в концертном зале Яани Кирик на суд слушателей будет вынесен оригинальный проект «Гусли в космосе». Такое необычное название этот проект получил от одноимённого концерта для гуслей и оркестра русских народных инструментов, написанного Борисом Кравченко. Это произведение композитор создал в 1969 году и посвятил покорению космоса советским космонавтом Юрием Гагариным. Б. П. Кравченко, работавший в содружестве с выдающимся гусляром Валерием Тиховым (1924−1991), был автором первых концертов для гуслей, положивших начало профессиональному репертуару академических гусляров.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
27 января 2017 года
Начало в 19 часов
Концерт цикла «ОРГАНичный союз»
проект
«ГУСЛИ В КОСМОСЕ»
музыка для гуслей и органа
Анастасия ФОМИНА Елизавета ПАНЧЕНКО
(звончатые гусли) (орган)
В программе:
Дакен, Вивальди, Любек, Альбинони, Джазотто
Шаханов, Кравченко, Панченко
Гусли - национальный русский инструмент, обладающий тембром удивительной красоты. В дуэте с органом, который не нуждается в представлении, гусли создают звучание, уникальное по акустическим качествам и эмоциональному воздействию. Очевидно, для столь необычного дуэта найти музыку крайне сложно. Поэтому участниками проекта «Гусли в космосе» Елизаветой Панченко и Анастасией Фоминой были самостоятельно сделаны авторские переложения сочинений для других ансамблей.
Елизавета Панченко – композитор, мультиинструменталист, член Союза композиторов Санкт-Петербурга. Исполняет старинную музыку на органе, клавесине и регале. Лауреат международных и всероссийских конкурсов. С 2015 года – артист ансамбля Barocco concertato (клавесин, орган, перкуссия). В 2016 году, как участник ансамбля, стала лауреатом Международного конкурса имени ван Вассенара в Утрехте. Участвовала в Московском международном органном фестивале, фестивалях Earlymusic, «Органное лето в Хельсинки», «Московская осень» и «Петербургская музыкальная весна». Сотрудничала с Эндрю Лоуренс-Кингом, Клаусом Абромайтом и Бобом ван Аспереном. Выступает с Санкт-Петербургким государственным академическим симфоническим оркестром, Международным симфоническим оркестром «Таврический» и различными хоровыми коллективами города.
Анастасия Фомина - выпускница ГМК. имени Гнесиных (Москва,2009, класс ЗА РФ Евтушенко М.Ю.) и СПбГК имени Н.А.Римского-Корсакова (СПб, 2014, класс доцента И.Н.Ершовой) в настоящее время продолжает обучение в магистратуре Санкт-Петербургского института культуры (класс доценте И.Н.Ершовой). Лауреат международных конкурсов, лауреат I Всероссийского музыкального конкурса,победитель Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», обладатель Гран-При I Московского международного конкурса исполнителей на гуслях и многострунных безгрифных инструментах ,обладатель премии Правительства Санкт-Петербурга «Педагогические надежды». Ведёт активную концертную деятельность в Петербурге ( КЗ Мариинского театра,БКЗ Октябрьский, Малый зал им.Глазунова , Белый зал СПбГИК, Академическая капелла, Дом Композиторов и др) и зарубежом (Швеция, Финляндия, Италия, Марокко, Казахстан, Литва и пр.).
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
27 января 2017 года
Начало в 19 часов
Концерт цикла «ОРГАНичный союз»
проект
«ГУСЛИ В КОСМОСЕ»
музыка для гуслей и органа
Анастасия ФОМИНА Елизавета ПАНЧЕНКО
(звончатые гусли) (орган)
В программе:
Дакен, Вивальди, Любек, Альбинони, Джазотто
Шаханов, Кравченко, Панченко
Гусли - национальный русский инструмент, обладающий тембром удивительной красоты. В дуэте с органом, который не нуждается в представлении, гусли создают звучание, уникальное по акустическим качествам и эмоциональному воздействию. Очевидно, для столь необычного дуэта найти музыку крайне сложно. Поэтому участниками проекта «Гусли в космосе» Елизаветой Панченко и Анастасией Фоминой были самостоятельно сделаны авторские переложения сочинений для других ансамблей.
Елизавета Панченко – композитор, мультиинструменталист, член Союза композиторов Санкт-Петербурга. Исполняет старинную музыку на органе, клавесине и регале. Лауреат международных и всероссийских конкурсов. С 2015 года – артист ансамбля Barocco concertato (клавесин, орган, перкуссия). В 2016 году, как участник ансамбля, стала лауреатом Международного конкурса имени ван Вассенара в Утрехте. Участвовала в Московском международном органном фестивале, фестивалях Earlymusic, «Органное лето в Хельсинки», «Московская осень» и «Петербургская музыкальная весна». Сотрудничала с Эндрю Лоуренс-Кингом, Клаусом Абромайтом и Бобом ван Аспереном. Выступает с Санкт-Петербургким государственным академическим симфоническим оркестром, Международным симфоническим оркестром «Таврический» и различными хоровыми коллективами города.
Анастасия Фомина - выпускница ГМК. имени Гнесиных (Москва,2009, класс ЗА РФ Евтушенко М.Ю.) и СПбГК имени Н.А.Римского-Корсакова (СПб, 2014, класс доцента И.Н.Ершовой) в настоящее время продолжает обучение в магистратуре Санкт-Петербургского института культуры (класс доценте И.Н.Ершовой). Лауреат международных конкурсов, лауреат I Всероссийского музыкального конкурса,победитель Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», обладатель Гран-При I Московского международного конкурса исполнителей на гуслях и многострунных безгрифных инструментах ,обладатель премии Правительства Санкт-Петербурга «Педагогические надежды». Ведёт активную концертную деятельность в Петербурге ( КЗ Мариинского театра,БКЗ Октябрьский, Малый зал им.Глазунова , Белый зал СПбГИК, Академическая капелла, Дом Композиторов и др) и зарубежом (Швеция, Финляндия, Италия, Марокко, Казахстан, Литва и пр.).
Источник: Яани Кирик