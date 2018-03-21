21.03.2018, 11:17
28 марта Камерный оркестр МГК выступит в честь маэстро Рудольфа Баршая
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 28 марта Камерный оркестр Московской консерватории под управлением заслуженного артиста России, неподражаемого дирижёра Феликса Коробова выступит в честь маэстро Рудольфа Баршая. В программе вечера, который пройдёт в Малом зале консерватории, – Камерная симфония фа мажор Бетховена и Камерная симфония для струнного оркестра до минор Шостаковича. Оба сочинения прозвучат в переложении Р. Баршая.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
28 марта, среда, 19.00
Посвящение Р.Б. Баршаю
Камерный оркестр Московской консерватории
Дирижёр – Феликс КОРОБОВ
В программе:
Бетховен – Баршай – Камерная симфония фа мажор, соч.59 №1
Шостакович – Баршай – Камерная симфония для струнного оркестра до минор, соч.110а
Рудольф Баршай – музыкант-легенда, создатель первого в России камерного оркестра, выдающийся дирижёр, с которым считали за честь выступать Давид Ойстрах, Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович, Иегуди Менухин и Леонид Коган. Он в не меньшей степени прославился как автор гениальных переложений и редакций сочинений Баха, Бетховена, Малера, Шостаковича для разных оркестровых составов.
В конце 70-х годов музыкант уехал из страны. Он работал с ведущими коллективами Израиля, Германии, Великобритании, Канады. В последние годы Рудольф Баршай жил в Швейцарии, но приезжал на гастроли в Россию, выступая с одним из своих самых любимых коллективов – оркестром «Виртуозы Москвы».
Рудольф Баршай родился на Кубани. Игре на скрипке и альте Баршай учился в музыкальной школе при Ленинградской консерватории, а совершенствовал своё мастерство – в Московской консерватории по классу альта. А уже в 1955 году музыкант создал Московский камерный оркестр, ставший гордостью Советского Союза.
В середине 70-х годов Рудольф Баршай эмигрировал в Израиль, где возглавил Израильский камерный оркестр. Работал в Лондоне, Мюнхене, был главным дирижёром Борнмутского симфонического оркестра, возглавлял Канадский симфонический оркестр. В 80-е обосновался в Швейцарии.
Делом всей жизни музыкант считал завершение своей версии неоконченной Десятой симфонии Густава Малера и переложение для оркестра «Искусства фуги» Иоганна Себастьяна Баха, на которые ушло полвека: «Если я сделал что-либо ценное, существенное, важное, в чём я смогу перед Богом ответить, то это – два этих сочинения. Во время работы над ними, я ими жил, они стали смыслом моей жизни, всё остальное было прикладное».
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
28 марта, среда, 19.00
Посвящение Р.Б. Баршаю
Камерный оркестр Московской консерватории
Дирижёр – Феликс КОРОБОВ
В программе:
Бетховен – Баршай – Камерная симфония фа мажор, соч.59 №1
Шостакович – Баршай – Камерная симфония для струнного оркестра до минор, соч.110а
Рудольф Баршай – музыкант-легенда, создатель первого в России камерного оркестра, выдающийся дирижёр, с которым считали за честь выступать Давид Ойстрах, Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович, Иегуди Менухин и Леонид Коган. Он в не меньшей степени прославился как автор гениальных переложений и редакций сочинений Баха, Бетховена, Малера, Шостаковича для разных оркестровых составов.
В конце 70-х годов музыкант уехал из страны. Он работал с ведущими коллективами Израиля, Германии, Великобритании, Канады. В последние годы Рудольф Баршай жил в Швейцарии, но приезжал на гастроли в Россию, выступая с одним из своих самых любимых коллективов – оркестром «Виртуозы Москвы».
Рудольф Баршай родился на Кубани. Игре на скрипке и альте Баршай учился в музыкальной школе при Ленинградской консерватории, а совершенствовал своё мастерство – в Московской консерватории по классу альта. А уже в 1955 году музыкант создал Московский камерный оркестр, ставший гордостью Советского Союза.
В середине 70-х годов Рудольф Баршай эмигрировал в Израиль, где возглавил Израильский камерный оркестр. Работал в Лондоне, Мюнхене, был главным дирижёром Борнмутского симфонического оркестра, возглавлял Канадский симфонический оркестр. В 80-е обосновался в Швейцарии.
Делом всей жизни музыкант считал завершение своей версии неоконченной Десятой симфонии Густава Малера и переложение для оркестра «Искусства фуги» Иоганна Себастьяна Баха, на которые ушло полвека: «Если я сделал что-либо ценное, существенное, важное, в чём я смогу перед Богом ответить, то это – два этих сочинения. Во время работы над ними, я ими жил, они стали смыслом моей жизни, всё остальное было прикладное».
Источник: МГК им. Чайковского