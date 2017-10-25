28 октября в Атриуме Главного штаба Эрмитажа состоится закрытие "Международной недели консерваторий"
25.10.2017, 17:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 28 октября в 19 часов в Атриуме Главного штаба Эрмитажа состоится концерт-закрытие XVII фестиваля «Международная неделя консерваторий». В первом отделении яркую и разнообразную программу представит Камерный оркестр Института музыки имени А. Г. Шнитке. Второе отделение отмечено мировыми премьерами, созданными специально для фестиваля. Публика познакомится с сочинениями молодых петербургских композиторов для камерного оркестра с солирующим терменвоксом. Впервые этот уникальный, редко используемый тембр будет широко представлен в разных жанрах в сочетании с академическими инструментами. Сольные партии на ТЕРМЕНВОКСЕ исполнят гости фестиваля – дочь и правнук изобретателя инструмента Льва Термена – Наталья и Пётр Термены (Россия).
Закрытие XVII фестиваля «Международная неделя консерваторий»
Атриум Главного штаба Эрмитажа
28 октября, 19 часов
Терменвокс – электромузыкальный инструмент, созданный в 1919 г. в Санкт-Петербурге физиком-изобретателем Львом Сергеевичем Терменом. Единственный музыкальный инструмент в мире, на котором играют движениями рук в воздухе, без прикосновений. Руки исполнителя перемещаются в пространстве возле двух металлических антенн в невидимом электромагнитном поле. Правая вертикальная антенна отвечает за высоту звука, левая горизонтальная – за громкость. Терменвокс – первый концертный электромузыкальный инструмент в мире. Он оказал огромное эстетическое и технологическое влияние на развитие электромузыкальных инструментов, и с момента его возникновения принято отсчитывать историю мировой электронной музыки. Терменвокс звучит в академических, джазовых, экспериментальных сочинениях, а также в музыке к кинофильмам. Среди композиторов, обращавшихся к инструменту, – И. Шиллингер, Д. Шостакович, Б. Мартину, А. Шнитке, Б. Херрманн, М. Роже.
ОБ ИЗОБРЕТАТЕЛЕ
Лев Сергеевич ТЕРМЕН (1896 – 1993) – русский физик-акустик, создатель целого ряда инновационных изобретений. Считается отцом RFID-технологий, сенсорных технологий и электрической музыки, пионером телевидения. Создатель различных музыкальных инструментов, наиболее известный из которых – терменвокс. В 1916 г. окончил Петроградскую консерваторию по классу виолончели. Параллельно обучался на физико-математическом факультете Императорского Петроградского университета, где был слушателем лекций по физике. В 1919 г. – заведующий лабораторией Физико-технического института в Петрограде. В 1920 г. на основе экспериментальной измерительной установки Лев Термен изобрёл электромузыкальный инструмент терменвокс, сделавший его впоследствии широко известным. С 1923 г. сотрудничал с Государственным институтом музыкальной науки в Москве. В 1925–1926 гг. изобрёл одну из первых телевизионных систем – «Дальновидение».
Доклады Л. Термена и демонстрация его изобретений пользовались огромным успехом и принесли ему всемирную известность. Долгое время изобретатель-музыкант жил в Америке, где открыл свою студию. Гастролировал с многочисленными концертами в Америке и Европе. Стал лауреатом Сталинской премии I степени, Почётным гражданином города Бурж, Почётным членом Международной ассоциации электроакустической музыки при ЮНЕСКО. Л. Термен изобрёл множество автоматических систем: автоматические двери, автоматы освещения и т. д., а также системы охранной сигнализации. Среди музыкальных изобретений – терменвокс, термен-виолончель, терпситон, ритмикон, гармониум Термена, многоголосный терменвокс, Theremin keyboard.
Наталья ТЕРМЕН, дочь и соратник Л. С. Термена, один из самых авторитетных исполнителей на терменвоксе в мире. С 1980-х годов занимается разработкой исполнительской техники игры на терменвоксе. Участница международных фестивалей электроакустической
музыки в США, Франции, Швеции, Японии и Голландии. В 2016 г. состоялись её гастроли в Японии. Н. Термен – куратор единственной в Европе и на территории постсоветского пространства школы терменвокса Russian Theremin School, соорганизатор международного фестиваля терменвокс-культуры «Терменология».
Пётр ТЕРМЕН, правнук Л. Термена, исполнитель на терменвоксе, создатель и руководитель Школы терменвокса Russian Theremin School. Исследователь истории терменвокса, автор цикла лекций, посвящённых инструменту. Провёл более 1000 концертов, лекций и мастер-классов в России и за рубежом. Лауреат Премии президента РФ по поддержке талантливой молодёжи, дипломант Всероссийских Дельфийских игр. Участник проекта Британского Совета Mix the city и проекта «В космосе» в рамках празднования 10-летия социальной сети Вконтакте. Постоянный участник фестивалей Save@Arma17, «Ночь музеев», «Политех», Geek Picnic, Stereoleto и др. П. Термен исполняет на терменвоксе музыку различных жанров – классическую, современную, электронную, джазовую, а также авторские сочинения и импровизации.
Закрытие XVII фестиваля «Международная неделя консерваторий»
Атриум Главного штаба Эрмитажа
28 октября, 19 часов
Терменвокс – электромузыкальный инструмент, созданный в 1919 г. в Санкт-Петербурге физиком-изобретателем Львом Сергеевичем Терменом. Единственный музыкальный инструмент в мире, на котором играют движениями рук в воздухе, без прикосновений. Руки исполнителя перемещаются в пространстве возле двух металлических антенн в невидимом электромагнитном поле. Правая вертикальная антенна отвечает за высоту звука, левая горизонтальная – за громкость. Терменвокс – первый концертный электромузыкальный инструмент в мире. Он оказал огромное эстетическое и технологическое влияние на развитие электромузыкальных инструментов, и с момента его возникновения принято отсчитывать историю мировой электронной музыки. Терменвокс звучит в академических, джазовых, экспериментальных сочинениях, а также в музыке к кинофильмам. Среди композиторов, обращавшихся к инструменту, – И. Шиллингер, Д. Шостакович, Б. Мартину, А. Шнитке, Б. Херрманн, М. Роже.
ОБ ИЗОБРЕТАТЕЛЕ
Лев Сергеевич ТЕРМЕН (1896 – 1993) – русский физик-акустик, создатель целого ряда инновационных изобретений. Считается отцом RFID-технологий, сенсорных технологий и электрической музыки, пионером телевидения. Создатель различных музыкальных инструментов, наиболее известный из которых – терменвокс. В 1916 г. окончил Петроградскую консерваторию по классу виолончели. Параллельно обучался на физико-математическом факультете Императорского Петроградского университета, где был слушателем лекций по физике. В 1919 г. – заведующий лабораторией Физико-технического института в Петрограде. В 1920 г. на основе экспериментальной измерительной установки Лев Термен изобрёл электромузыкальный инструмент терменвокс, сделавший его впоследствии широко известным. С 1923 г. сотрудничал с Государственным институтом музыкальной науки в Москве. В 1925–1926 гг. изобрёл одну из первых телевизионных систем – «Дальновидение».
Доклады Л. Термена и демонстрация его изобретений пользовались огромным успехом и принесли ему всемирную известность. Долгое время изобретатель-музыкант жил в Америке, где открыл свою студию. Гастролировал с многочисленными концертами в Америке и Европе. Стал лауреатом Сталинской премии I степени, Почётным гражданином города Бурж, Почётным членом Международной ассоциации электроакустической музыки при ЮНЕСКО. Л. Термен изобрёл множество автоматических систем: автоматические двери, автоматы освещения и т. д., а также системы охранной сигнализации. Среди музыкальных изобретений – терменвокс, термен-виолончель, терпситон, ритмикон, гармониум Термена, многоголосный терменвокс, Theremin keyboard.
Наталья ТЕРМЕН, дочь и соратник Л. С. Термена, один из самых авторитетных исполнителей на терменвоксе в мире. С 1980-х годов занимается разработкой исполнительской техники игры на терменвоксе. Участница международных фестивалей электроакустической
музыки в США, Франции, Швеции, Японии и Голландии. В 2016 г. состоялись её гастроли в Японии. Н. Термен – куратор единственной в Европе и на территории постсоветского пространства школы терменвокса Russian Theremin School, соорганизатор международного фестиваля терменвокс-культуры «Терменология».
Пётр ТЕРМЕН, правнук Л. Термена, исполнитель на терменвоксе, создатель и руководитель Школы терменвокса Russian Theremin School. Исследователь истории терменвокса, автор цикла лекций, посвящённых инструменту. Провёл более 1000 концертов, лекций и мастер-классов в России и за рубежом. Лауреат Премии президента РФ по поддержке талантливой молодёжи, дипломант Всероссийских Дельфийских игр. Участник проекта Британского Совета Mix the city и проекта «В космосе» в рамках празднования 10-летия социальной сети Вконтакте. Постоянный участник фестивалей Save@Arma17, «Ночь музеев», «Политех», Geek Picnic, Stereoleto и др. П. Термен исполняет на терменвоксе музыку различных жанров – классическую, современную, электронную, джазовую, а также авторские сочинения и импровизации.
Источник: Санкт-Петербургская консерватория