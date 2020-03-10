ИА «Ореанда-Новости». Органный концерт «Радость и скорбь: Бах&Лист» состоится 29 марта в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской в 16 часов.

Радость и скорбь: Бах& Лист – программа немецкого гостя Вечеров на Ковенском – Денни Вильке.

Бах, любимым инструментом которого был орган, – целая необъятная планета, по орбите которой вращаются многочисленные композиторы и исполнители.

В заявленной программе – органные транскрипции известных инструментальных и вокальных опусов Баха. Органную страницу творчества Ференца Листа открывают Вариации на тему Баха, в основе которых лежит первый хор из Кантаты BWV 12 Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen (Плакать, жаловаться, тревожиться, бояться), являющийся своеобразным прообразом Crucifixus из баховской Мессы си минор. Пусть количество листовских органных опусов невелико, но они входят в одну из первых строк рейтинга сочинений для Короля инструментов.

Сделав переложение своей же симфонической поэмы «Орфей», он ещё раз доказал, что орган способен заменить целый оркестр. Бах и Лист. Две эпохи – две галактики.