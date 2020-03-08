ИА «Ореанда-Новости». Органный вечер «Романтический март по-французски. Голос&орган. Пьяццола, Форе, Вьерн» состоится в Римско-католическом храме Пресвятой Девы Марии в 20:15.

Манящая энергетика петербургской весны и божественное сочетание голоса и органа.

Французские изыски и магия властелина танго Астора Пьяццоллы. Романтический март с двумя прекрасными Еленами – органисткой Еленой Антипиной и певицей Еленой Яскуновой. Изысканные вокальные миниатюры Форе и Пуленка в оправе из органных соло Куперена, Жигу, Вьерна и Алена.

Хотите, не выезжая из Петербурга, ощутить непередаваемый флер Франции, который прежде всего ассоциируется с вечной весной и негласной столицей всех влюбленных – Парижем? Романтический вечер с двумя прекрасными Еленами сделает это путешествие реальным и запоминающимся надолго.