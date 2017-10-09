29 октября в петербургской филармонии пройдёт первый камерный вечер фестиваля "Серебряная лира"
09.10.2017, 16:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 29 октября в Малом зале петербургской филармонии состоится первый из череды восьми камерных вечеров фестиваля «Серебряная лира». Откроет этот цикл интернациональный дуэт нидерландской скрипачки Фредерике Саэйс и японской пианистки Мики Аоки, в исполнении которых прозвучат сочинения Равеля, Пуленка, Изаи, Гершвина, Де Фальи, Листа и Сарасате.
Восьмой Международный фестиваль камерного исполнительства
«СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА»
29 октября 2017 года
Начало в 19 часов
Малый зал Санкт-Петербургской филармонии
ВЕЧЕР КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ
Фредерике Саэйс (скрипка, Нидерланды)
Мики Аоки (фортепиано, Япония)
В программе:
Равель, Пуленк, Изаи, Гершвин, де Фалья, Лист, Сарасате
Фредерике Саэйс родилась и выросла в Гааге (Нидерланды). В 13-летнем возрасте поступила в Королевскую консерваторию в Гааге. За время обучения в Консерватории стала победительницей Конкурса принцессы Кристины, Национального конкурса скрипачей имени Оскара Бака, конкурса Vriendenkrans в Concertgebouw, лауреатом премии Elisabeth Everts Prize, Международного конкурса имени Джордже Энеску и конкурса Grahttenfestival Conservatoire. Получив степени бакалавра и магистра с самыми высокими оценками, Фредерике Саэйс продолжила обучение в Jacobs School Music при Университете Индианы в Блумингтоне (США) под руководством М.Фукса. В период обучения в Блумингтоне получила Гран-при Конкурса имени Маргариты Лонг и Жака Тибо в Париже, а также особую награду Национального оркестра Франции и Парижской консерватории. После этой победы скрипачку стали приглашать концертные залы и оркестры буквально изо всех стран мира. Ей уже довелось играть со многими выдающимися коллективами, в том числе и российскими, под руководством таких дирижёров, как Джонатан Дарлингтон, Энтони Хермус, Нээми Ярви, Оливер Нассен, Кен-Ичиро Кобояши, Фридеманн Лайер, Александр Маркович, Кристоф Поппен, Василий Синайский, Владимир Спиваков, Ян ван Зведен. Будучи страстным любителем камерной музыки, Ф. Саэйс вместе с пианисткой Нино Гветадзе и виолончелисткой Майей Богданович создали трио Arosa Trio. Скрипачка регулярно выступает на различных международных фестивалях камерной музыки, занимается обучением молодых музыкантов в Королевской консерватории в Гааге и Университете имени Альфонса Мудрого в Мадриде, провела серии мастер-классов в Германии, Испании, Швейцарии, Тайване, Нидерландах и США. Фредерике Саэйс играет на скрипке Ex-Reine-Elisabeth работы Пьетро Гварнери, созданной в 1725 году в Венеции, и предоставленной ей в пользование Национальным Фондом музыкальных инструментов Нидерландов.
Мики Аоки окончила лондонскую музыкальную школу Purcell School, затем училась в университетах Индианы, Йеля и Гамбургской высшей школе музыки и театра, которую окончила с отличием. В своей концертной карьере пианистка сочетает сольные выступления с выступлениями в различных камерных ансамблях, в первую очередь, с молодыми скрипачами. Она частый гость престижных концертных залов мира, а также известных фестивалей в Германии, Швейцарии, Франции, Норвегии, Дании, США, Индонезии и Камбодже. Сотрудничала с Национальным симфоническим оркестром США, Лондонским камерным оркестром солистов, Гамбургским оркестром «Камерата» и камерным оркестром «Вашингтонская симфониетта». Работала в международных летних академиях в Зальцбурге, Бад-Зобернхайме, Бад-Леонфельдене и многих других. Регулярно выступает на мастер-классах таких музыкантов, как Юрий Башмет, Кристоф Эшенбах, Максим Венгеров. Выступления Мики Аоки неоднократно транслировались на европейских радиостанциях. Записывается пианистка исключительно на немецком лейбле Hanssler Profi. Её дебютный альбом фортепианных пьес З.Кодаи, вышедший в 2011 году, получил высокую оценку критики. В 2013 году вышел второй альбом пианистки, представивший нестандартный набор композиций – от фортепианных пьес Лядова, Глазунова и Блюменфельда до фортепианного трио Римского-Корсакова. Третий диск Мики Аоки – Melancolie - вышел в 2016 году. В настоящее время пианистка занимает должность старшего преподавателя в Университете музыки и театра в Граце (Австрия).
Восьмой Международный фестиваль камерного исполнительства
«СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА»
29 октября 2017 года
Начало в 19 часов
Малый зал Санкт-Петербургской филармонии
ВЕЧЕР КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ
Фредерике Саэйс (скрипка, Нидерланды)
Мики Аоки (фортепиано, Япония)
В программе:
Равель, Пуленк, Изаи, Гершвин, де Фалья, Лист, Сарасате
Фредерике Саэйс родилась и выросла в Гааге (Нидерланды). В 13-летнем возрасте поступила в Королевскую консерваторию в Гааге. За время обучения в Консерватории стала победительницей Конкурса принцессы Кристины, Национального конкурса скрипачей имени Оскара Бака, конкурса Vriendenkrans в Concertgebouw, лауреатом премии Elisabeth Everts Prize, Международного конкурса имени Джордже Энеску и конкурса Grahttenfestival Conservatoire. Получив степени бакалавра и магистра с самыми высокими оценками, Фредерике Саэйс продолжила обучение в Jacobs School Music при Университете Индианы в Блумингтоне (США) под руководством М.Фукса. В период обучения в Блумингтоне получила Гран-при Конкурса имени Маргариты Лонг и Жака Тибо в Париже, а также особую награду Национального оркестра Франции и Парижской консерватории. После этой победы скрипачку стали приглашать концертные залы и оркестры буквально изо всех стран мира. Ей уже довелось играть со многими выдающимися коллективами, в том числе и российскими, под руководством таких дирижёров, как Джонатан Дарлингтон, Энтони Хермус, Нээми Ярви, Оливер Нассен, Кен-Ичиро Кобояши, Фридеманн Лайер, Александр Маркович, Кристоф Поппен, Василий Синайский, Владимир Спиваков, Ян ван Зведен. Будучи страстным любителем камерной музыки, Ф. Саэйс вместе с пианисткой Нино Гветадзе и виолончелисткой Майей Богданович создали трио Arosa Trio. Скрипачка регулярно выступает на различных международных фестивалях камерной музыки, занимается обучением молодых музыкантов в Королевской консерватории в Гааге и Университете имени Альфонса Мудрого в Мадриде, провела серии мастер-классов в Германии, Испании, Швейцарии, Тайване, Нидерландах и США. Фредерике Саэйс играет на скрипке Ex-Reine-Elisabeth работы Пьетро Гварнери, созданной в 1725 году в Венеции, и предоставленной ей в пользование Национальным Фондом музыкальных инструментов Нидерландов.
Мики Аоки окончила лондонскую музыкальную школу Purcell School, затем училась в университетах Индианы, Йеля и Гамбургской высшей школе музыки и театра, которую окончила с отличием. В своей концертной карьере пианистка сочетает сольные выступления с выступлениями в различных камерных ансамблях, в первую очередь, с молодыми скрипачами. Она частый гость престижных концертных залов мира, а также известных фестивалей в Германии, Швейцарии, Франции, Норвегии, Дании, США, Индонезии и Камбодже. Сотрудничала с Национальным симфоническим оркестром США, Лондонским камерным оркестром солистов, Гамбургским оркестром «Камерата» и камерным оркестром «Вашингтонская симфониетта». Работала в международных летних академиях в Зальцбурге, Бад-Зобернхайме, Бад-Леонфельдене и многих других. Регулярно выступает на мастер-классах таких музыкантов, как Юрий Башмет, Кристоф Эшенбах, Максим Венгеров. Выступления Мики Аоки неоднократно транслировались на европейских радиостанциях. Записывается пианистка исключительно на немецком лейбле Hanssler Profi. Её дебютный альбом фортепианных пьес З.Кодаи, вышедший в 2011 году, получил высокую оценку критики. В 2013 году вышел второй альбом пианистки, представивший нестандартный набор композиций – от фортепианных пьес Лядова, Глазунова и Блюменфельда до фортепианного трио Римского-Корсакова. Третий диск Мики Аоки – Melancolie - вышел в 2016 году. В настоящее время пианистка занимает должность старшего преподавателя в Университете музыки и театра в Граце (Австрия).
Источник: Серебряная лира