ИА «Ореанда-Новости». 30 марта в 19:00 Санкт-Петербургской консерватории состоится вечер из цикла «Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории». Концерт пройдёт в аудитории №342, расположенной по адресу: улица Глинки, дом 2.

В программу вечера вошла разноплановая музыка петербургских композиторов трёх веков: романсы классика отечественной школы Николая Римского-Корсакова, камерные сочинения мэтров XX века Сергея Прокофьева и Дмитрия Шестоковича, а также духовой квинтет Юрия Фалика, Прелюдия и фуга Григория Корчмара.

В концерте примут участие солистка Мариинского театра Ольга Бобровская, лауреаты международных конкурсов Андрей Бараненко, Роман Киселев, Олеся Морозова, Ксения Гаврилович, Александр Кашпурин, Елизавета Глазунова, Михаил Гранов, Тимофей Калмыков, Варвара Воробьева, Алексей Головой, Савелий Тервинский, Андрей Кунявский и Илья Горячев.