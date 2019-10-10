10.10.2019, 13:20
30 октября в большом зале консерватории выступит симфонический оркестр Санкт-Петербурга
ИА "Ореанда-Новости". ИА "Ореанда-Новости". 30 октября на исторической сцене Большого зала Московской консерватории выступит известный и востребованный скрипач Сергей Стадлер. Из северной столицы музыкант приедет не один, а в сопровождении коллег по творческому цеху — с Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга. Концертная программа, которую представят артисты, посвящена великому Паганини. Столичные меломаны смогут насладиться сочинениями Шнитке, Бетховена, Берлиоза, Виотти, Ролла, Роде и, конечно, самого Паганини.
Сергей Стадлер — лауреат международных конкурсов «Концертино-Прага» (1976, I премия), имени М. Лонг и Ж. Тибо в Париже (1979, Второе Гран-при и Специальный приз за лучшее исполнение французской музыки), имени Яна Сибелиуса в Хельсинки (1980, II премия и Специальный приз публики) и имени П.И. Чайковского в Москве (1982, I премия и Золотая медаль).
В дирижёрской деятельности С. Стадлер отдаёт приоритет крупным симфоническим произведениям и опере. Занимал пост главного дирижёра Екатеринбургского театра оперы и балета (2007 – 2009). Артист записал более 40 CD. Преподавал в Московской и Санкт-Петербургской консерваториях. Мастер-классы С. Стадлера проходили в Норвегии, Польше, Финляндии, Португалии, Сингапуре и других странах. Принимает участие в работе жюри престижных международных конкурсов.
Сергей Стадлер — лауреат международных конкурсов «Концертино-Прага» (1976, I премия), имени М. Лонг и Ж. Тибо в Париже (1979, Второе Гран-при и Специальный приз за лучшее исполнение французской музыки), имени Яна Сибелиуса в Хельсинки (1980, II премия и Специальный приз публики) и имени П.И. Чайковского в Москве (1982, I премия и Золотая медаль).
В дирижёрской деятельности С. Стадлер отдаёт приоритет крупным симфоническим произведениям и опере. Занимал пост главного дирижёра Екатеринбургского театра оперы и балета (2007 – 2009). Артист записал более 40 CD. Преподавал в Московской и Санкт-Петербургской консерваториях. Мастер-классы С. Стадлера проходили в Норвегии, Польше, Финляндии, Португалии, Сингапуре и других странах. Принимает участие в работе жюри престижных международных конкурсов.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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