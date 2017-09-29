3 октября на сцене Малого зала МКГ выступит Яна Иванилова
29.09.2017, 17:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 3 октября Московская консерватория приглашает всех любителей вокальной музыки на второй концерт абонемента «Мастера вокального искусства». На сцене Малого зала выступит одна из самых востребованных в России молодых певиц, заслуженная артистка России Яна Иванилова.
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ)
3 октября, вторник, 19.00
Абонемент №23
«МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА»
Яна ИВАНИЛОВА (сопрано)
Елена САВЕЛЬЕВА (фортепиано)
В программе:
Берг – Семь ранних песен
Лист – Три сонета Петрарки
Глазунов – Романсы
Шапорин – Вокальный цикл «Далёкая юность»
«У Яны Иваниловой красивое, сильное и гибкое сопрано, которому подвластны и яркие краски, и нежные полутона, – пишет о таланте солистки пресса. – Она уверенно чувствует себя во всех регистрах, а совершенная техника позволяет ей сосредотачивать всё внимание на создании различных художественных образов – от трагического до согретого тёплым юмором».
На предстоящем концерте Яна Иванилова представит камерную программу, тщательным образом сотканную из сочинений Берга, Листа, Глазунова и Шапорина. Сценическим партнёром певицы станет заслуженная артистка России, пианистка Елена Савельева.
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ)
3 октября, вторник, 19.00
Абонемент №23
«МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА»
Яна ИВАНИЛОВА (сопрано)
Елена САВЕЛЬЕВА (фортепиано)
В программе:
Берг – Семь ранних песен
Лист – Три сонета Петрарки
Глазунов – Романсы
Шапорин – Вокальный цикл «Далёкая юность»
«У Яны Иваниловой красивое, сильное и гибкое сопрано, которому подвластны и яркие краски, и нежные полутона, – пишет о таланте солистки пресса. – Она уверенно чувствует себя во всех регистрах, а совершенная техника позволяет ей сосредотачивать всё внимание на создании различных художественных образов – от трагического до согретого тёплым юмором».
На предстоящем концерте Яна Иванилова представит камерную программу, тщательным образом сотканную из сочинений Берга, Листа, Глазунова и Шапорина. Сценическим партнёром певицы станет заслуженная артистка России, пианистка Елена Савельева.
Источник: МГК им. Чайковского