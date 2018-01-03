3 января на окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" пройдет 33 спектакля
03.01.2018, 13:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 3 января уличные спектакли и интерактивные театрализованные представления пройдут на десяти площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", организованных в округах. Всего посетителей ждут 33 представления на любой вкус - от мюзиклов до световых перформансов. Кроме того, гостям предлагают пройти увлекательные квесты и попробовать свои силы в спортивных забавах, а также поучаствовать в творческих мастер-классах - их запланировано ровно 70.
Спектакли будут идти с 15:00 до 18:00 или до 19:00 (в зависимости от площадки), мастер-классы - с 12:00 до 19:00, ну а сделать фото на фоне празднично наряженных ёлок, приобрести сувениры и попробовать угощения можно весь день, с 10:00 до 21:00.
Городские парки порадуют насыщенной музыкально-театральной программой. Юлианна Караулова, Мот, Лигалайз, Доминик Джокер, Стас Пьеха - вот лишь несколько участников многочисленных праздничных концертов, что ждут москвичей и туристов весь день.
Например, на площадке по адресу: улица Маршала Чуйкова, владение 3 в 15:00, во время спектакля "Алиса в Стране чудес", зрители узнают, как встречают Новый год в разных странах. И там же в 17:15 можно будет посмотреть мюзикл "Морозко", поставленный по мотивам известной сказки.
На улице Городецкой, дом 14 театр "черноеНЕБОбелое" порадует спектаклем "Новогодняя дискотека у Снежной королевы". Это представление с футуристическими костюмами, захватывающим сюжетом и необычным финалом - это будет сет диджея Снеговика, придуманный и поставленный специально для фестиваля. Начало спектакля в 16:00. А в 15:00 и 17:00 на этой же площадке всех желающих ждёт весёлое представление Пушкинского музыкального театра "Дед Мороз спешит на помощь".
На других площадках гостей приглашают посмотреть спектакли по классическим сказочным сюжетам - "Белоснежку", "Снежную королеву", "Снегурочку".
Воодушевившись волшебной театральной программой, юные посетители могут поучаствовать в представлениях, играх и творческих мастер-классах.
На улице Городецкой, дом 14 всех маленьких любителей головоломок и загадок приглашают в новогоднюю мастерскую. В 13:00 и 16:00 там пройдёт увлекательный квест под названием "12 месяцев". Участники будут разгадывать непростые головоломки и загадки, выполнять увлекательные задания, чтобы помочь сказочным героям найти прекрасные весенние цветы по приказу принцессы.
В Зеленограде, на площади Юности, все желающие смогут попробовать себя в роли дизайнеров. В 18:00 на мастер-классе "Варежки Деда Мороза" дети смогут украсить варежки в новогоднем стиле.
Любителям мастерить понравится и на улице Хачатуряна, дом 13: в 16:00 там будут делать красивые новогодние подушечки с декором из фетра и бусин.
Будущих актёров и их родителей приглашают на площадку по адресу: Строгинский бульвар, дом 9. В 13:00 и в 17:00 на мастер-классе "Золушка" они узнают многие секреты актёрского мастерства и смогут сыграть сцены из одноимённой сказки.
Большая праздничная музыкально-театральная программа ждёт москвичей и туристов и в городских парках.
3 января на сцене площадки на аллее Космонавтов выступят Мот, Лигалайз и Влад Соколовский. Кроме того, зрителей ждут театральные постановки и новогодний диджей-сет.
В парке "Сокольники" все желающие смогут бесплатно побывать на концертах участников популярного проекта "Голос. Дети", а также таких звёздных исполнителей, как Миша Марвин, Доминик Джокер и Стас Пьеха.
В музее-заповеднике "Царицыно" в этот же день состоится концерт группы "Марсель", Олега Майями и других исполнителей, пройдут спектакли и диджей-сет DJ Rublev.
В Измайловском парке пройдут выступления Вахтанга, Алины Артц и других артистов.
Екатерининский парк приглашает гостей отлично провести время на праздничном концерте с участием Юлианны Карауловой, Алексея Гомана и Андрея Гризли, а также посмотреть спектакли и потанцевать на дискотеке.
В этом сезоне московский зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" посвящён миру театра. Фестиваль начался 22 декабря и продлится до 14 января. Гостей ежедневно ждут зрелищные ледовые балеты и шоу, выступления уличных театров, концерты, увлекательные мастер-классы для детей и взрослых, световые инсталляции и традиционные зимние забавы. И конечно, самые вкусные блюда и напитки московских рестораторов, оригинальные сувениры и украшения для дома.
Расписание спектаклей на окружных площадках
Зеленоград, площадь Юности:
- 15:00–16:00 - театр "МимоКрокодил", спектакль "Волшебство под луной";
- 16:00–17:00 - театр Натальи Гринёвой, спектакль "Кукла по имени Счастье";
- 17:00–18:00 - театр "МимоКрокодил", спектакль "Волшебство под луной".
Улица Профсоюзная, дом 41:
- 15:00–15:45 - театральный коллектив "Атмосфера", спектакль "Куранты красок";
- 16:00–17:00 - перформанс "Ожившие игрушки", творческое объединение Lanterna;
- 17:15–18:00 - театральный коллектив "Атмосфера", спектакль "Куранты красок".
Улица Ярцевская, дом 21 (около кинотеатра "Брест"):
- 15:00–16:00 - театр "Небесная карусель", спектакль "Небесная карусель";
- 16:00–17:00 - театр "Зима", спектакль "Снегурочка";
- 17:00–18:00 - театр "Фабрика", спектакль "Снежная сказка".
Улица Новопесчаная, дом 12:
- 15:00–16:00 - театр "Беспредел", спектакль "Белые сны";
- 16:00–17:00 - театр "Колор", спектакль "Белоснежка и семь гномов";
- 17:00–18:00 - театр "Беспредел", спектакль "Белые сны";
- 18:00–19:00 - театр "О", спектакль "Путешествие "Голубой стрелы"".
Улица Хачатуряна, дом 13:
- 15:00–16:00 - театр "СоЛу", спектакль "Под новогодним небом";
- 16:00–17:00 - театр "Чёрный квадрат", спектакль "Свет Рождества";
- 17:00–18:00 - театр "ДаМы", спектакль "Новогодний карнавал";
- 18:00–19:00 - театр сказок, спектакль "Однажды в сказочном лесу".
Строгинский бульвар, дом 9:
- 15:00–16:00 - театр "ЛЮМ", спектакль "Новогодние мастера";
- 16:00–17:00 - театр "Большая игра", спектакль "Злюк и Новый год";
- 17:00–18:00 - театр "Чародеи", спектакль "Снеговик и его команда";
- 18:00–19:00 - театр Х, спектакль "Путешествие в Новый год".
Улица Маршала Чуйкова, владение 3:
- 15:00–16:00 - театр "Карнавал", спектакль "Алиса в Стране чудес, или Новогоднее чудо";
- 16:15–17:00 - театр "Альфа", новогодняя феерия "Волшебный фонарь";
- 17:15–18:15 - творческая группа актёрского молодёжного театра, новогодний мюзикл "Морозко".
Улица Кировоградская, дом 14:
- 15:00–16:00 - театр "Мир Лиц", интерактивный спектакль "Снежный дом";
- 16:15–17:00 - спектакль "Ледяная сказка, или Новые приключения Снежной королевы";
- 17:15–18:00 - театр "Мир Лиц", интерактивный спектакль "Снежный дом".
Троицк, Сиреневый бульвар:
- 15:00–16:00 - уличный театр "Сириус", спектакль "Алиса в Стране чудес";
- 16:00–16:45 - детский театр "Маскарад", рождественская сказка "Скоро Новый год";
- 17:00–17:45 - уличный театр "Сириус", спектакль "Алиса в Стране чудес".
Улица Городецкая, дом 14:
- 15:00–15:45 - Пушкинский музыкальный театр, спектакль "Дед Мороз спешит на помощь";
- 16:00–17:00 - театр "черноеНЕБОбелое", спектакль "Новогодняя дискотека у Снежной королевы";
- 17:15–18:00 - Пушкинский музыкальный театр, спектакль "Дед Мороз спешит на помощь".
Праздничная новогодняя программа в московских парках
Аллея Космонавтов:
- 15:00–15:40 - театр светового перформанса "Светлица", спектакль "Белая королева и снеговик";
- 15:40–16:40 - студия современной хореографии 7bright;
- 16.40–17.20 - театр-студия "Гротеск";
- 17.20–18.00 - театр светового перформанса "Светлица", спектакль "Звук ночи!";
- 18:00–19:00 - Александр Еловских;
- 19:00–19:40 - Влад Соколовский;
- 19:40–20:20 - Мот;
- 20:20–20:40 - Стас Море;
- 20:40–21:00 - Yasniel Navarro;
- 20:00–21:20 - Лигалайз;
- 21:20–22:00 - DJ M.Hustler.
"Сокольники":
- 15:00–15:40 - театр "УФО", спектакль "Ёлка со снеговиком";
- 15:40–17:25 - культурный центр "Интеграция" имени Н. А. Островского;
- 17:25–17:40 - Максим Арсюков;
- 17:40–18:20 - участники шоу "Голос. Дети" сёстры Мостовяк, Миша Смирнов, София Фисенко, Лиза Кабаева;
- 18:20–19:00 - уличный театр "Хранители сказок";
- 19:00–19:40 - Миша Марвин;
- 19:40–20:20 - Стас Пьеха;
- 20:20–21:00 - Доминик Джокер;
- 21:00–22:00 - DJ Vini.
Музей-заповедник "Царицыно":
- 15:00–15:40 - театр "Охочие комедианты", интерактивная программа "День рождения Деда Мороза";
- 15:40–17:40 - праздничная театральная программа;
- 17:40–18:20 - театр "Охочие комедианты", спектакль "Новогодняя сказка о трусливом солдатике";
- 18:20–22:00 - праздничный концерт: выступления заслуженной артистки России Надежды Крыгиной, певицы Алисы Мон, группы "Марсель", Олега Майями и DJ Rublev.
Измайловский парк:
- 15:00–15:40 - уличный театр Pololo, "Хранители сказок";
- 15:40–16:25 - DM-band;
- 16:25–17:10 - дуэт "Надежда", вокально-хоровой ансамбль "Серебряна";
- 17:10–17:35 - Алишер;
- 17:35–18:20 - Григорий Гладков;
- 18:20–19:00 - B.S. Theatre, спектакль "Новогодний Коносолух";
- 19:00–19:20 - Егор Сесарев;
- 19:20–20:00 - Юлия Плаксина;
- 20:00–20:40 - Алина Артц;
- 20:40–21:00 - Brandon Stone;
- 21:00–21:20 - Вахтанг;
- 20:30–22:00 - DJ Miller.
Екатерининский парк:
- 15:00–15:40 - театр "Волшебный балаганчик", спектакль "Волшебный посох Деда Мороза";
- 15:40–17:40 - праздничная новогодняя программа;
- 17:40–18:20 - театр "Волшебный балаганчик", спектакль "Крепость ледяной птицы";
- 18:20–18:40 - Евгений Илларионов;
- 18:40–19.00 - группа "Чибатуха";
- 19:00–19:40 - Юлианна Караулова;
- 19:40–20:20 - Алексей Гоман;
- 20:20–20:40 - Michael Blaze;
- 20:40–21:00 - группа Bridge Brothers Band;
- 21:00–21:20 - Андрей Гризли.
Спектакли будут идти с 15:00 до 18:00 или до 19:00 (в зависимости от площадки), мастер-классы - с 12:00 до 19:00, ну а сделать фото на фоне празднично наряженных ёлок, приобрести сувениры и попробовать угощения можно весь день, с 10:00 до 21:00.
Городские парки порадуют насыщенной музыкально-театральной программой. Юлианна Караулова, Мот, Лигалайз, Доминик Джокер, Стас Пьеха - вот лишь несколько участников многочисленных праздничных концертов, что ждут москвичей и туристов весь день.
Например, на площадке по адресу: улица Маршала Чуйкова, владение 3 в 15:00, во время спектакля "Алиса в Стране чудес", зрители узнают, как встречают Новый год в разных странах. И там же в 17:15 можно будет посмотреть мюзикл "Морозко", поставленный по мотивам известной сказки.
На улице Городецкой, дом 14 театр "черноеНЕБОбелое" порадует спектаклем "Новогодняя дискотека у Снежной королевы". Это представление с футуристическими костюмами, захватывающим сюжетом и необычным финалом - это будет сет диджея Снеговика, придуманный и поставленный специально для фестиваля. Начало спектакля в 16:00. А в 15:00 и 17:00 на этой же площадке всех желающих ждёт весёлое представление Пушкинского музыкального театра "Дед Мороз спешит на помощь".
На других площадках гостей приглашают посмотреть спектакли по классическим сказочным сюжетам - "Белоснежку", "Снежную королеву", "Снегурочку".
Воодушевившись волшебной театральной программой, юные посетители могут поучаствовать в представлениях, играх и творческих мастер-классах.
На улице Городецкой, дом 14 всех маленьких любителей головоломок и загадок приглашают в новогоднюю мастерскую. В 13:00 и 16:00 там пройдёт увлекательный квест под названием "12 месяцев". Участники будут разгадывать непростые головоломки и загадки, выполнять увлекательные задания, чтобы помочь сказочным героям найти прекрасные весенние цветы по приказу принцессы.
В Зеленограде, на площади Юности, все желающие смогут попробовать себя в роли дизайнеров. В 18:00 на мастер-классе "Варежки Деда Мороза" дети смогут украсить варежки в новогоднем стиле.
Любителям мастерить понравится и на улице Хачатуряна, дом 13: в 16:00 там будут делать красивые новогодние подушечки с декором из фетра и бусин.
Будущих актёров и их родителей приглашают на площадку по адресу: Строгинский бульвар, дом 9. В 13:00 и в 17:00 на мастер-классе "Золушка" они узнают многие секреты актёрского мастерства и смогут сыграть сцены из одноимённой сказки.
Большая праздничная музыкально-театральная программа ждёт москвичей и туристов и в городских парках.
3 января на сцене площадки на аллее Космонавтов выступят Мот, Лигалайз и Влад Соколовский. Кроме того, зрителей ждут театральные постановки и новогодний диджей-сет.
В парке "Сокольники" все желающие смогут бесплатно побывать на концертах участников популярного проекта "Голос. Дети", а также таких звёздных исполнителей, как Миша Марвин, Доминик Джокер и Стас Пьеха.
В музее-заповеднике "Царицыно" в этот же день состоится концерт группы "Марсель", Олега Майями и других исполнителей, пройдут спектакли и диджей-сет DJ Rublev.
В Измайловском парке пройдут выступления Вахтанга, Алины Артц и других артистов.
Екатерининский парк приглашает гостей отлично провести время на праздничном концерте с участием Юлианны Карауловой, Алексея Гомана и Андрея Гризли, а также посмотреть спектакли и потанцевать на дискотеке.
В этом сезоне московский зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" посвящён миру театра. Фестиваль начался 22 декабря и продлится до 14 января. Гостей ежедневно ждут зрелищные ледовые балеты и шоу, выступления уличных театров, концерты, увлекательные мастер-классы для детей и взрослых, световые инсталляции и традиционные зимние забавы. И конечно, самые вкусные блюда и напитки московских рестораторов, оригинальные сувениры и украшения для дома.
Расписание спектаклей на окружных площадках
Зеленоград, площадь Юности:
- 15:00–16:00 - театр "МимоКрокодил", спектакль "Волшебство под луной";
- 16:00–17:00 - театр Натальи Гринёвой, спектакль "Кукла по имени Счастье";
- 17:00–18:00 - театр "МимоКрокодил", спектакль "Волшебство под луной".
Улица Профсоюзная, дом 41:
- 15:00–15:45 - театральный коллектив "Атмосфера", спектакль "Куранты красок";
- 16:00–17:00 - перформанс "Ожившие игрушки", творческое объединение Lanterna;
- 17:15–18:00 - театральный коллектив "Атмосфера", спектакль "Куранты красок".
Улица Ярцевская, дом 21 (около кинотеатра "Брест"):
- 15:00–16:00 - театр "Небесная карусель", спектакль "Небесная карусель";
- 16:00–17:00 - театр "Зима", спектакль "Снегурочка";
- 17:00–18:00 - театр "Фабрика", спектакль "Снежная сказка".
Улица Новопесчаная, дом 12:
- 15:00–16:00 - театр "Беспредел", спектакль "Белые сны";
- 16:00–17:00 - театр "Колор", спектакль "Белоснежка и семь гномов";
- 17:00–18:00 - театр "Беспредел", спектакль "Белые сны";
- 18:00–19:00 - театр "О", спектакль "Путешествие "Голубой стрелы"".
Улица Хачатуряна, дом 13:
- 15:00–16:00 - театр "СоЛу", спектакль "Под новогодним небом";
- 16:00–17:00 - театр "Чёрный квадрат", спектакль "Свет Рождества";
- 17:00–18:00 - театр "ДаМы", спектакль "Новогодний карнавал";
- 18:00–19:00 - театр сказок, спектакль "Однажды в сказочном лесу".
Строгинский бульвар, дом 9:
- 15:00–16:00 - театр "ЛЮМ", спектакль "Новогодние мастера";
- 16:00–17:00 - театр "Большая игра", спектакль "Злюк и Новый год";
- 17:00–18:00 - театр "Чародеи", спектакль "Снеговик и его команда";
- 18:00–19:00 - театр Х, спектакль "Путешествие в Новый год".
Улица Маршала Чуйкова, владение 3:
- 15:00–16:00 - театр "Карнавал", спектакль "Алиса в Стране чудес, или Новогоднее чудо";
- 16:15–17:00 - театр "Альфа", новогодняя феерия "Волшебный фонарь";
- 17:15–18:15 - творческая группа актёрского молодёжного театра, новогодний мюзикл "Морозко".
Улица Кировоградская, дом 14:
- 15:00–16:00 - театр "Мир Лиц", интерактивный спектакль "Снежный дом";
- 16:15–17:00 - спектакль "Ледяная сказка, или Новые приключения Снежной королевы";
- 17:15–18:00 - театр "Мир Лиц", интерактивный спектакль "Снежный дом".
Троицк, Сиреневый бульвар:
- 15:00–16:00 - уличный театр "Сириус", спектакль "Алиса в Стране чудес";
- 16:00–16:45 - детский театр "Маскарад", рождественская сказка "Скоро Новый год";
- 17:00–17:45 - уличный театр "Сириус", спектакль "Алиса в Стране чудес".
Улица Городецкая, дом 14:
- 15:00–15:45 - Пушкинский музыкальный театр, спектакль "Дед Мороз спешит на помощь";
- 16:00–17:00 - театр "черноеНЕБОбелое", спектакль "Новогодняя дискотека у Снежной королевы";
- 17:15–18:00 - Пушкинский музыкальный театр, спектакль "Дед Мороз спешит на помощь".
Праздничная новогодняя программа в московских парках
Аллея Космонавтов:
- 15:00–15:40 - театр светового перформанса "Светлица", спектакль "Белая королева и снеговик";
- 15:40–16:40 - студия современной хореографии 7bright;
- 16.40–17.20 - театр-студия "Гротеск";
- 17.20–18.00 - театр светового перформанса "Светлица", спектакль "Звук ночи!";
- 18:00–19:00 - Александр Еловских;
- 19:00–19:40 - Влад Соколовский;
- 19:40–20:20 - Мот;
- 20:20–20:40 - Стас Море;
- 20:40–21:00 - Yasniel Navarro;
- 20:00–21:20 - Лигалайз;
- 21:20–22:00 - DJ M.Hustler.
"Сокольники":
- 15:00–15:40 - театр "УФО", спектакль "Ёлка со снеговиком";
- 15:40–17:25 - культурный центр "Интеграция" имени Н. А. Островского;
- 17:25–17:40 - Максим Арсюков;
- 17:40–18:20 - участники шоу "Голос. Дети" сёстры Мостовяк, Миша Смирнов, София Фисенко, Лиза Кабаева;
- 18:20–19:00 - уличный театр "Хранители сказок";
- 19:00–19:40 - Миша Марвин;
- 19:40–20:20 - Стас Пьеха;
- 20:20–21:00 - Доминик Джокер;
- 21:00–22:00 - DJ Vini.
Музей-заповедник "Царицыно":
- 15:00–15:40 - театр "Охочие комедианты", интерактивная программа "День рождения Деда Мороза";
- 15:40–17:40 - праздничная театральная программа;
- 17:40–18:20 - театр "Охочие комедианты", спектакль "Новогодняя сказка о трусливом солдатике";
- 18:20–22:00 - праздничный концерт: выступления заслуженной артистки России Надежды Крыгиной, певицы Алисы Мон, группы "Марсель", Олега Майями и DJ Rublev.
Измайловский парк:
- 15:00–15:40 - уличный театр Pololo, "Хранители сказок";
- 15:40–16:25 - DM-band;
- 16:25–17:10 - дуэт "Надежда", вокально-хоровой ансамбль "Серебряна";
- 17:10–17:35 - Алишер;
- 17:35–18:20 - Григорий Гладков;
- 18:20–19:00 - B.S. Theatre, спектакль "Новогодний Коносолух";
- 19:00–19:20 - Егор Сесарев;
- 19:20–20:00 - Юлия Плаксина;
- 20:00–20:40 - Алина Артц;
- 20:40–21:00 - Brandon Stone;
- 21:00–21:20 - Вахтанг;
- 20:30–22:00 - DJ Miller.
Екатерининский парк:
- 15:00–15:40 - театр "Волшебный балаганчик", спектакль "Волшебный посох Деда Мороза";
- 15:40–17:40 - праздничная новогодняя программа;
- 17:40–18:20 - театр "Волшебный балаганчик", спектакль "Крепость ледяной птицы";
- 18:20–18:40 - Евгений Илларионов;
- 18:40–19.00 - группа "Чибатуха";
- 19:00–19:40 - Юлианна Караулова;
- 19:40–20:20 - Алексей Гоман;
- 20:20–20:40 - Michael Blaze;
- 20:40–21:00 - группа Bridge Brothers Band;
- 21:00–21:20 - Андрей Гризли.