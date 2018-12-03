ИА «Ореанда-Новости». «Суспирия» – это долгожданный ремейк культового хоррора 70-ых с музыкой Тома Йорка (Radiohead) и Тильдой Суинтон сразу в трех ролях. На 75-ом МКФ в Венеции состоялась мировая премьера фильма. Фильм награжден призами за лучшие визуальные эффекты (работа художника по костюмам) и лучший саундтрек.

Показ киноленты «Суспирия» состоится в 20:00. Адрес кинотеатра Ленинград Центр: Потемкинская улица, 4.

О чём фильм: Осень 1977 года, Берлин. Молодая танцовщица Сьюзи Беннион (Дакота Джонсон) приезжает из Америки на стажировку в знаменитой академии балета. Однако, с первых же минут девушка понимает, что попала в очень странное место. Вокруг нее все обсуждают загадочное исчезновение одной из учениц, которая утверждала, что академией правит триумвират ведьм во главе с мадам Блан (Тильда Суинтон). Любознательной Сьюзи грозит опасность и она решает, что необходимо раскрыть тайну проклятия, если оно действительно существует…

Информация о кинотеатре «Ленинград Центра»

В кинотеатре «Ленинград Центра» можно увидеть самые новые голливудские премьеры с присутствием режиссеров и критиков, шедевры отечественного кинематографа, работы иностранных мэтров, самые интересные и значимые фильмы - участников крупнейших кинофестивалей последних лет.

Кинотеатр «Ленинград Центра» уникален в своём роде. Любителям качественного старого и современного кино в оригинале представляется исключительная возможность воспринимать и оценивать актеров, занятых в фильме, по-настоящему полноценно, ведь каким бы профессиональным ни был дубляж, в русской озвучке вы не услышите подлинного голоса Джонни Деппа, Леонардо Ди Каприо или Бенедикта Камбербетча, а только увидите их.

Для знатоков и всех желающих приобщиться к мировому искусству кинотеатр «Ленинград Центра» проводит прямые трансляции популярных спектаклей из самых престижных европейских и американских театров. Театр на экране позволяет оценить игру самых известных трупп из разных уголков мира. Вы можете посмотреть на большом экране как самые современные, так и классические постановки театров любого жанра: от Королевского Национального театра, до Метрополитен Опера.

Кроме того, в кинотеатре «Ленинград Центра» можно увидеть уникальные фильмы-выставки, которые позволяют перенестись в наиболее известные музеи мира, а также редкие концертные выступления звёзд мировой величины.

Просмотр фильмов, спектаклей и концертов на большом экране «Ленинград Центра» – это всегда отличный звук и видео, которые обеспечиваются современным оборудованием. Благодаря возможностям зала на экране вы сможете оценить все нюансы игры актеров и музыкантов, без труда рассмотреть детали костюмов, декораций, мимики, насладиться высококачественным музыкальным сопровождением.

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