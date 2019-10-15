ИА «Ореанда-Новости». 4 ноября в Малом зале открывается абонемент «Эстафета Веры», посвящённый памяти выдающейся пианистки, профессора Веры Васильевны Горностаевой.



Концепция абонемента такова: это фортепианный парад, где выступают ученики Веры Васильевны – легендарного педагога, воспитавшего более 50 лауреатов международных конкурсов. Она очень любила свою альма-матер, всегда была предана ей: «Менять консерваторию? — отвечала Горностаева на предложения уехать из России. — Вы подумайте только, я хожу по коридорам и знаю, что здесь ходили Рахманинов, Чайковский, Скрябин. Да где, какая консерватория мне может это заменить?».



В рамках первого вечера цикла на сцену выйдут Максим Филиппов и Дарья Петрова. В их исполнении прозвучат «Забытые мотивы», «Русский хоровод» и «Странствующий рыцарь» Метнера и Вариации на тему Шопена Рахманинова.



Максим Филиппов (фортепиано) – один из ярчайших представителей российской фортепианной школы. Окончил Московскую консерваторию и ассистентуру-стажировку по классу В.В. Горностаевой.



Репертуар пианиста разнообразен и многогранен, включает в себя сольные и оркестровые программы. Особое место его жизни занимает творчество Сергея Рахманинова – М. Филиппов по праву считается одним из лучших исполнителей этого композитора на сегодняшний день.



Дарья Петрова (фортепиано) – лауреат международных конкурсов, доцент. Окончила Московскую консерваторию и ассистентуру-стажировку по классу В.В. Горностаевой. Гастролирует с сольными программами, выступает с оркестрами и камерными коллективами по России и за рубежом. Репертуар пианистки от барокко до современной музыки.





В программе:

Метнер - «Забытые мотивы», соч.38

- Две пьесы для двух фортепиано, соч.58:

«Русский хоровод»

«Странствующий рыцарь»

Рахманинов - Вариации на тему Шопена, соч.22