ИА «Ореанда-Новости» 4 сентября в 19:00 в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится открытие нового концертного сезона.

В бесплатном гала-концерте примут участие студенты и аспиранты – лауреаты и участники XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского: Леонид Железный (скрипка), Алексей Мельников (фортепиано), Анна Савкина (скрипка), Константин Емельянов (фортепиано) и Сергей Елецкий (кларнет). Пианисты Мельников и Емельянов на конкурсе, проходившем 17–29 июня в Москве и Санкт-Петербурге, поделили третью премию. Железный, Савкина и Елецкий с большим успехом выступили во втором туре. Игра молодых исполнителей была отмечена высокими оценками критиков.