11.04.2018, 11:33
46-й Всероссийский смотр-конкурс вокалистов пройдёт в петербургской консерватории
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 17 по 21 апреля 2018 года в Санкт-Петербургской консерватории пройдёт XLVI Всероссийский смотр-конкурс вокалистов – выпускников музыкальных вузов России.
Мероприятие проходит в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» и является традиционным ежегодным форумом в системе вокального образования.
В этом году в смотре примут участие 72 студента из 18 музыкальных вузов России.
В прослушиваниях вокалистов, которые состоятся в Концертном зале Консерватории с 17 по 21 апреля, участвуют выпускники ведущих музыкальных вузов России, отобранные кафедрами сольного пения. Они выступят на сцене перед публикой, представителями концертных организаций и жюри. Театры, филармонии, концертные организации, заинтересованные в приглашении на работу молодых вокалистов, делегировали на смотр своих представителей. По окончании конкурсных прослушиваний будет проведена Всероссийская научно-методическая конференция, доклады которой направлены на совершенствование педагогического и исполнительского мастерства в области вокального искусства, рассмотрение актуальных научно-теоретических основ постановки певческого голоса. Члены жюри отберут лучших вокалистов для участия в концерте камерной вокальной музыки и заключительном грандиозном гала-концерте победителей смотра в сопровождении симфонического оркестра, который стартует 21 апреля на сцене Капеллы Санкт-Петербурга.
Председатель жюри смотра-конкурса – народная артистка СССР, председатель Совета по вокальному искусству при Министерстве культуры Российской Федерации, заведующая кафедрой сольного пения Санкт-Петербургской консерватории, профессор Ирина Петровна Богачёва.
Мероприятие проходит в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» и является традиционным ежегодным форумом в системе вокального образования.
В этом году в смотре примут участие 72 студента из 18 музыкальных вузов России.
В прослушиваниях вокалистов, которые состоятся в Концертном зале Консерватории с 17 по 21 апреля, участвуют выпускники ведущих музыкальных вузов России, отобранные кафедрами сольного пения. Они выступят на сцене перед публикой, представителями концертных организаций и жюри. Театры, филармонии, концертные организации, заинтересованные в приглашении на работу молодых вокалистов, делегировали на смотр своих представителей. По окончании конкурсных прослушиваний будет проведена Всероссийская научно-методическая конференция, доклады которой направлены на совершенствование педагогического и исполнительского мастерства в области вокального искусства, рассмотрение актуальных научно-теоретических основ постановки певческого голоса. Члены жюри отберут лучших вокалистов для участия в концерте камерной вокальной музыки и заключительном грандиозном гала-концерте победителей смотра в сопровождении симфонического оркестра, который стартует 21 апреля на сцене Капеллы Санкт-Петербурга.
Председатель жюри смотра-конкурса – народная артистка СССР, председатель Совета по вокальному искусству при Министерстве культуры Российской Федерации, заведующая кафедрой сольного пения Санкт-Петербургской консерватории, профессор Ирина Петровна Богачёва.
Источник: Санкт-Петербургская консерватория