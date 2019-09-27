27.09.2019, 12:56
5 октября в Московской консерватории состоится концерт-презентация сборника «Музыка М. И. Глинки в зеркале органной интерпретации»
ИА "Ореанда-Новости". 5 октября Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского представит необычный концерт-приношение М.И. Глинке, приуроченный к 215-летию со дня рождения великого композитора.
Особенностью необычного представления станет уникальная программа, которую составили пьесы из сборника "Музыка М.И. Глинки в зеркале органной интерпретации", опубликованного Московской консерваторией в 2018 году. В него вошли органные сочинения, так или иначе связанные с творчеством великого русского композитора, начиная с органных переложений его пьес.
В завершение сборника помещены коллективные вариации В. Шебалина, А. Эшпая, Р. Щедрина, Д. Шостаковича и Д. Кабалевского на тему Песни Вани из оперы «Иван Сусанин» в транскрипции для органа Д. Дианова. Программу представят органисты Дмитрий Дианов, Александра Максимова, Олеся Кравченко, Владимир Скоморохов, Екатерина Белова. Также в концерте примут участие Ирина Якубовская (сопрано), Ангелина Антонова (флейта) и Эльмира Хечикян (скрипка).
Особенностью необычного представления станет уникальная программа, которую составили пьесы из сборника "Музыка М.И. Глинки в зеркале органной интерпретации", опубликованного Московской консерваторией в 2018 году. В него вошли органные сочинения, так или иначе связанные с творчеством великого русского композитора, начиная с органных переложений его пьес.
В завершение сборника помещены коллективные вариации В. Шебалина, А. Эшпая, Р. Щедрина, Д. Шостаковича и Д. Кабалевского на тему Песни Вани из оперы «Иван Сусанин» в транскрипции для органа Д. Дианова. Программу представят органисты Дмитрий Дианов, Александра Максимова, Олеся Кравченко, Владимир Скоморохов, Екатерина Белова. Также в концерте примут участие Ирина Якубовская (сопрано), Ангелина Антонова (флейта) и Эльмира Хечикян (скрипка).
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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