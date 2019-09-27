Особенностью необычного представления станет уникальная программа, которую составили пьесы из сборника "Музыка М.И. Глинки в зеркале органной интерпретации", опубликованного Московской консерваторией в 2018 году. В него вошли органные сочинения, так или иначе связанные с творчеством великого русского композитора, начиная с органных переложений его пьес.В завершение сборника помещены коллективные вариации В. Шебалина, А. Эшпая, Р. Щедрина, Д. Шостаковича и Д. Кабалевского на тему Песни Вани из оперы «Иван Сусанин» в транскрипции для органа Д. Дианова. Программу представят органисты Дмитрий Дианов, Александра Максимова, Олеся Кравченко, Владимир Скоморохов, Екатерина Белова.