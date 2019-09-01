ИА «Ореанда-Новости». По традиции начало нового учебного года в Московской консерватории ознаменовано ярким событием — Сентябрьским музыкальным фестивалем «Творческая молодёжь Московской консерватории». В этом концертном сезоне фестиваль пройдёт уже в девятый раз.

С 1 по 29 сентября Альма-матер гостеприимно открывает двери своих камерных залов молодым, талантливым и самобытным музыкантам, давая уникальную возможность выступить на престижных столичных концертных площадках. Среди участников — выпускники и студенты Московской консерватории, многократные лауреаты международных конкурсов, молодые исполнители завоевавшие признание и любовь публики.

5 сентября в Малом зале — монографический вечер, посвящённый великому немецкому композитору-романтику, просветителю, общественному деятелю, гениальному пианисту и органисту Феликсу Мендельсону-Бартольди. Программу представят Анна Савкина (скрипка), Олег Худяков (фортепиано) и Leggiero orchestra под управлением художественного руководителя — Джереми Уолкера.