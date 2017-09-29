5 октября в МГК с сольным концертом выступит пианист Игорь Котляревский
29.09.2017, 17:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 5 октября в Рахманиновском зале с сольным концертом выступит замечательный педагог и тонкий пианист Игорь Котляревский. Музыкант принадлежит к плеяде заслуженных педагогов Московской консерватории, он широко известен во многих странах мира: даёт сольные концерты во Франции, Люксембурге, Германии, Японии и Южной Корее, проводит мастер-классы в городах России и Европы.
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ)
5 октября, четверг, 19.00
Абонемент №44
«ФОРТЕПИАННЫЕ ВЕЧЕРА»
Игорь КОТЛЯРЕВСКИЙ (фортепиано)
В программе:
Чайковский – «Времена года», соч.37 bis
Скрябин – Прелюдия и ноктюрн для левой руки, соч.9
– Соната-фантазия №2 соль-диез минор, соч.19
– Две поэмы, соч.32
– Вальс ля-бемоль мажор, соч.38
Пианист родился в Харькове. Его уникальные музыкальные способности проявились ещё в раннем детстве. С 1960 по 1971 годы он обучался в Харьковской средней специальной музыкальной школе (класс Ф.Э. Иоффе и В.А. Кричевской). С 1968 по 1970 гг. занимался у заведующего кафедрой Киевской консерватории В.В. Топилина, что в дальнейшем помогло ему с успехом поступить в Московскую консерваторию и обучаться там в классах Б.М. Давидович и С.Л. Доренского (с 1971 по 1977 гг.)
Игорь Котляревский с 1991 года — преподаватель, с 2001-го — профессор Московской консерватории. Его студенты и аспиранты постоянно побеждают на престижных международных конкурсах. Работа в вокальных классах сочетается с концертной работой и выступлениями с известными солистами-инструменталистами и певцами.
Программа октябрьского фортепианного вечера состоит из известных сочинений Скрябина – Прелюдия и ноктюрн для левой руки, Соната-Фантазия №2 соль-диез минор, Две поэмы и Вальс ля-бемоль мажор. Откроет же концерт всеми любимый цикл Чайковского «Времена года».
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ)
5 октября, четверг, 19.00
Абонемент №44
«ФОРТЕПИАННЫЕ ВЕЧЕРА»
Игорь КОТЛЯРЕВСКИЙ (фортепиано)
В программе:
Чайковский – «Времена года», соч.37 bis
Скрябин – Прелюдия и ноктюрн для левой руки, соч.9
– Соната-фантазия №2 соль-диез минор, соч.19
– Две поэмы, соч.32
– Вальс ля-бемоль мажор, соч.38
Пианист родился в Харькове. Его уникальные музыкальные способности проявились ещё в раннем детстве. С 1960 по 1971 годы он обучался в Харьковской средней специальной музыкальной школе (класс Ф.Э. Иоффе и В.А. Кричевской). С 1968 по 1970 гг. занимался у заведующего кафедрой Киевской консерватории В.В. Топилина, что в дальнейшем помогло ему с успехом поступить в Московскую консерваторию и обучаться там в классах Б.М. Давидович и С.Л. Доренского (с 1971 по 1977 гг.)
Игорь Котляревский с 1991 года — преподаватель, с 2001-го — профессор Московской консерватории. Его студенты и аспиранты постоянно побеждают на престижных международных конкурсах. Работа в вокальных классах сочетается с концертной работой и выступлениями с известными солистами-инструменталистами и певцами.
Программа октябрьского фортепианного вечера состоит из известных сочинений Скрябина – Прелюдия и ноктюрн для левой руки, Соната-Фантазия №2 соль-диез минор, Две поэмы и Вальс ля-бемоль мажор. Откроет же концерт всеми любимый цикл Чайковского «Времена года».
Источник: МГК им. Чайковского