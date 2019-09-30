ИА «Ореанда-Новости» 6 октября в 19:00 в Малом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского откроется абонемент «Притяжение», программы которого полностью созданы студентами и молодыми выпускниками учебного заведения.

В программе первого вечера прозвучат «Музыка улетающим птицам» Петериса Васкса, «Праздник прекрасных вод» Оливье Мессиана, «Композиция» для струнного квартета Ивана Вышнеградского и «Просветлённая ночь» Арнольда Шёнберга. Сочинение Мессиана исполняется на редких инструментах – волнах Мартено. Прочие опусы написаны для традиционных классических инструментов – флейты, гобоя, кларнета, фагота и валторны; двух скрипок, альта и виолончели; двух скрипок, альта и виолончели.