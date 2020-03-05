В программе концерта - самые любимые хиты латиноамериканской музыки: танго Карлоса Гарделя из к/ф "Запах женщины", знаменитое танго "История одной любви", босанова "Бесаме мучо", многие другие песни.Публика сможет не просто послушать музыку, а узнать сюжет каждой песни: артист расскажет вкратце об исполняемых им произведениях, с присущим ему юмором.Уникальное сочетание голоса цвета чёрного бархата и инструментального звучания. Голос тенора поет как прозрачная серебристая флейта, а иногда - как густая сочная виолончель. Рояль Рабовского, в свою очередь, размышляет, смеется и плачет, а гитара Кирасирова провоцирует, уговаривает и утешает. Артисты отложили в сторону аспекты интерпретации головокружительной сложности стиля, чтобы сосредоточиться на передаче живых историй исполняемых песен.