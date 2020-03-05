05.03.2020, 08:38
7 марта в особняке Половцова состоится праздничный концерт «Любовь, любовь»
ИА "Ореанда-Новости". В преддверии Международного женского дня, 7 марта Карлос Д’Онофрио (вокал, Аргентина), Владимир Кирасиров (гитара), Даниил Рабовский (рояль) и известный кубинский перкуссионист Йоэль Гонсалес представят праздничную зажигательную программу «Любовь, любовь» из латиноамериканских болеро, танго, босса-нова, итальянских и сицилийских песен.
В программе концерта - самые любимые хиты латиноамериканской музыки: танго Карлоса Гарделя из к/ф "Запах женщины", знаменитое танго "История одной любви", босанова "Бесаме мучо", многие другие песни.
Публика сможет не просто послушать музыку, а узнать сюжет каждой песни: артист расскажет вкратце об исполняемых им произведениях, с присущим ему юмором.
Уникальное сочетание голоса цвета чёрного бархата и инструментального звучания. Голос тенора поет как прозрачная серебристая флейта, а иногда - как густая сочная виолончель. Рояль Рабовского, в свою очередь, размышляет, смеется и плачет, а гитара Кирасирова провоцирует, уговаривает и утешает. Артисты отложили в сторону аспекты интерпретации головокружительной сложности стиля, чтобы сосредоточиться на передаче живых историй исполняемых песен.
Концерт состоится в Особняке Половцова (Дом архитектора). Необычное сочетание современной музыки в окружении дворцовых интерьеров обещает сделать этот вечер ещё более ярким и запоминающимся.
В программе концерта - самые любимые хиты латиноамериканской музыки: танго Карлоса Гарделя из к/ф "Запах женщины", знаменитое танго "История одной любви", босанова "Бесаме мучо", многие другие песни.
Публика сможет не просто послушать музыку, а узнать сюжет каждой песни: артист расскажет вкратце об исполняемых им произведениях, с присущим ему юмором.
Уникальное сочетание голоса цвета чёрного бархата и инструментального звучания. Голос тенора поет как прозрачная серебристая флейта, а иногда - как густая сочная виолончель. Рояль Рабовского, в свою очередь, размышляет, смеется и плачет, а гитара Кирасирова провоцирует, уговаривает и утешает. Артисты отложили в сторону аспекты интерпретации головокружительной сложности стиля, чтобы сосредоточиться на передаче живых историй исполняемых песен.
Концерт состоится в Особняке Половцова (Дом архитектора). Необычное сочетание современной музыки в окружении дворцовых интерьеров обещает сделать этот вечер ещё более ярким и запоминающимся.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии