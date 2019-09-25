ИА «Ореанда-Новости» 7 октября в Малом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в рамках абонемента «Шопениана» состоится сольный концерт талантливого пианиста, выпускника Московской консерватории, лауреата международных конкурсов Филиппа Копачевского, который в 2019 году принимал участие в XVI Международном конкурсе имени П. И. Чайковского.

В программе выступления – полонез, прелюдия, ноктюрны, вальсы, скерцо, колыбельная и фантазия-экспромт выдающегося польского композитора Фредерика Шопена.