25.09.2019, 19:18
7 октября в Московской консерватории состоится концерт Филиппа Копачевского
ИА «Ореанда-Новости» 7 октября в Малом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в рамках абонемента «Шопениана» состоится сольный концерт талантливого пианиста, выпускника Московской консерватории, лауреата международных конкурсов Филиппа Копачевского, который в 2019 году принимал участие в XVI Международном конкурсе имени П. И. Чайковского.
В программе выступления – полонез, прелюдия, ноктюрны, вальсы, скерцо, колыбельная и фантазия-экспромт выдающегося польского композитора Фредерика Шопена.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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