ИА «Ореанда-Новости» 7 октября в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт под названием «Венгерская & советская оперетта».

В выступлении примут участие солисты Будапештского театра оперетты и мюзикла Сильви Сенди и Карой Пеллер, государственного академического театра «Московская оперетта» Светлана Криницкая и Пётр Борисенко, а также Сюзанна Балланова из Словакии и Женский симфонический оркестр под управлением дирижёра Ксении Жарко.

В программе – фрагменты из оперетт Имре Кальмана, Франца Легара, Йенё Хуски, Рауфа Гаджиева, Бориса Александрова, Евгения Птичкина и Исаака Дунаевского.