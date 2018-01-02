77 музеев работают бесплатно в новогодние праздники
02.01.2018, 14:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Праздничные программы, премьерные проекты и популярные выставки ждут посетителей московских музеев в новогодние каникулы. 77 из них, подведомственных Департаменту культуры, будут работать бесплатно с 2 по 7 января.
В Новом Манеже идёт мультимедийная выставка "Необъятный Рязанов", посвящённая 90-летию знаменитого режиссёра. Она знакомит не только с биографией и фильмографией Эльдара Рязанова, но и с его стихами и телевизионными работами. Виртуальную экскурсию по одному из залов проводят друзья и любимые актёры режиссёра - Олег Басилашвили, Светлана Немоляева, Лия Ахеджакова и Александр Ширвиндт.
Дом-музей Марины Цветаевой приглашает на выставку "Где мой дом?", посвящённую 125-летию поэтессы. Здесь можно увидеть её рабочие тетради, записки и заметки, планы произведений и черновики.
Гости музея-заповедника "Коломенское" 7 января окажутся на святочных гуляньях. На уличном празднике их ждут народные забавы, игры, колядки, выступления скоморохов и фольклорных ансамблей. Здесь расскажут о святочных обрядах в разных областях России и традициях святочного застолья.
В Мемориальном музее космонавтики собрали уникальные сувениры, статуэтки, бюсты, вазы и сервизы из фарфора, связанные с космической тематикой, а в "Садовом кольце" - картины Натальи Соколовской, на которых изображены старинные районы города в преддверии Нового года и Рождества.
В Доме Высоцкого на Таганке можно бесплатно увидеть экспозицию "Зимний калейдоскоп". Здесь собрали акварель, графику, живопись; темами работ стали зимние пейзажи, снежные забавы, сказочные развлечения и новогодние гулянья.
Основные экспозиции городских музеев открыты бесплатно, но некоторые мероприятия могут остаться платными. Есть и площадки, которые можно посетить только по предварительной записи, поэтому лучше уточнять расписание и график работы на официальных сайтах музеев.
В Новом Манеже идёт мультимедийная выставка "Необъятный Рязанов", посвящённая 90-летию знаменитого режиссёра. Она знакомит не только с биографией и фильмографией Эльдара Рязанова, но и с его стихами и телевизионными работами. Виртуальную экскурсию по одному из залов проводят друзья и любимые актёры режиссёра - Олег Басилашвили, Светлана Немоляева, Лия Ахеджакова и Александр Ширвиндт.
Дом-музей Марины Цветаевой приглашает на выставку "Где мой дом?", посвящённую 125-летию поэтессы. Здесь можно увидеть её рабочие тетради, записки и заметки, планы произведений и черновики.
Гости музея-заповедника "Коломенское" 7 января окажутся на святочных гуляньях. На уличном празднике их ждут народные забавы, игры, колядки, выступления скоморохов и фольклорных ансамблей. Здесь расскажут о святочных обрядах в разных областях России и традициях святочного застолья.
В Мемориальном музее космонавтики собрали уникальные сувениры, статуэтки, бюсты, вазы и сервизы из фарфора, связанные с космической тематикой, а в "Садовом кольце" - картины Натальи Соколовской, на которых изображены старинные районы города в преддверии Нового года и Рождества.
В Доме Высоцкого на Таганке можно бесплатно увидеть экспозицию "Зимний калейдоскоп". Здесь собрали акварель, графику, живопись; темами работ стали зимние пейзажи, снежные забавы, сказочные развлечения и новогодние гулянья.
Основные экспозиции городских музеев открыты бесплатно, но некоторые мероприятия могут остаться платными. Есть и площадки, которые можно посетить только по предварительной записи, поэтому лучше уточнять расписание и график работы на официальных сайтах музеев.