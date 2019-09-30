ИА «Ореанда-Новости» 8 и 9 октября в 19:00 в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоятся концерты в честь 70-летия ректора учебного заведения, профессора, заведующего кафедрой теории Александра Сергеевича Соколова. Заслуженный деятель искусств, лауреат орденов и премий, Соколов известен как автор монументальных монографий и учебников.

В дни чествования юбиляра консерваторию посетят известные музыковеды, чтобы принять участие в работе в научной конференции и обсудить пути развития современной композиторской школы.

На протяжении двух вечеров подряд в честь учёного будут исполняться сочинения Игоря Стравинского, Жюля Гризе, Игоря Кефалили, Владимира Тарнопольский и других композиторов. К их исполнению будут привлечены ансамбль солистов «Студия новой музыки», Камерный оркестр и Камерный хор Московской консерватории.