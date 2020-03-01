ИА «Ореанда-Новости». Органный концерт «Испанская баллада: Альбенис, де Фалья, Пьяццола» состоится в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской 8 марта в 16 часов.

Органный концерт «Испанская баллада: Альбенис, де Фалья, Пьяццола» - праздник в день весны, любви и красоты. Известные петербургские музыканты Дарья Росицкая, Екатерина Маришкина и Марк Таубе отправятся в путешествие по Испании, чья самобытная органная школа была одной из лучших в Европе в XVI-XVII веках. За два века сложился обширный органный репертуар, включающий такие жанры как тьенто, всевозможные разновидности вариаций на песни и танцы, а также батальи, изображающие битвы.

Яркий вечер откроет Баталья Хименеса. На концерте прозвучат версии хитов Сарасате и Альбениса, а также будет исполнен легендарный вокальный цикл де Фальи «Семь испанских песен». Самое исполняемое в мире произведение на испанском языке посвящается Марии Годебской, вдохновительнице Пруста и Кокто. Завершат сюжетную линию концерта шедевры аргентинца Астора Пьяццолы.