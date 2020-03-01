ИА «Ореанда-Новости». Праздничный концерт «Французский букет: кларнет&орган» состоится в Римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии 8 марта в 20:15.

Талантливые и харизматичные музыканты Руслан Шмельков, Егор Колесов и Иван Касимов подарят светлую, изысканную, полную нежного света зарождающейся весны программу. Сочетание кларнета и органа, являясь необычным и редким явлением, представит публике неповторимые тембры и краски.

Вечер откроет сочинение Боэли, который оставался верен прекрасно эпохе барокко и безуспешно пытался продвинуть её наследие. Блестящий талант музыканта, которого не ценили при жизни, был замечен органистом Сезаром Франком. Он стал автором одной из самых известных органных пьес, которая прозвучит на вечере в транскрипции для кларнета и органа.

На концерте прозвучит и Чайковский, «Времена года» которого откроются по-другому в этом богатом содружестве инструментов. Также музыканты исполнят Сонату для кларнета и фортепиано Франсиса Пуленка и перезвон «Вестминстерских колоколов» Луи Вьерна. А главным подарком прекрасным дамам и всей публике этого дня станет сюита Жана Франсе «Цветочные часы».