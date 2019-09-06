ИА «Ореанда-Новости» 8 сентября в 14:00 в Малом зале Московской консерватории имени П. И. Чайковского состоится очередной концерт в рамках IX сентябрьского музыкального фестиваля «Творческая молодёжь Московской консерватории».

В нём примут участие скрипачи Равиль Ислямов и Мария Андреева, которые исполнят произведения Игоря Фролова, Моисея Вайнберга, Никколо Паганини, Петра Чайковского, Франца Ваксмана, Иоганна Себастьяна Баха, Камиля Сен-Санса.