Участниками концерта станут лауреаты всероссийских и международных конкурсов: флейтист Игнат Хлобыстин, гитарист Михаил Кашеутов. На концерте выступит струнный квартет "Измайловский"в составе скрипачек Аниты Ожешковской и Елены Козловой-Гатовской, альтистки Надежды Савиной, виолончелиста Ильи Измайлова. Комментировать программу приглашён кандидат искусствоведения, доцент Константин Ильгин.