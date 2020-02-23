23.02.2020, 07:18
9 марта в концертном зале Санкт-Петербургской консерватории состоится вечер камерной музыки "Гитара и квартет. Метаморфозы"
ИА «Ореанда-Новости». На вечере прозвучит гитара в сочетании с флейтой и струнным квартетом. В программу включены традиционные танцы Испании и Аргентины, а также сочинения композиторов Германии и Италии: Боккерини, Пьяццолы, Кастельнуово-Тедеско, Шуберта.
Участниками концерта станут лауреаты всероссийских и международных конкурсов: флейтист Игнат Хлобыстин, гитарист Михаил Кашеутов. На концерте выступит струнный квартет "Измайловский"в составе скрипачек Аниты Ожешковской и Елены Козловой-Гатовской, альтистки Надежды Савиной, виолончелиста Ильи Измайлова. Комментировать программу приглашён кандидат искусствоведения, доцент Константин Ильгин.
Участниками концерта станут лауреаты всероссийских и международных конкурсов: флейтист Игнат Хлобыстин, гитарист Михаил Кашеутов. На концерте выступит струнный квартет "Измайловский"в составе скрипачек Аниты Ожешковской и Елены Козловой-Гатовской, альтистки Надежды Савиной, виолончелиста Ильи Измайлова. Комментировать программу приглашён кандидат искусствоведения, доцент Константин Ильгин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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