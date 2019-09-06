Образовательное занятие будет рассчитано на юных гостей, чей возраст превысил семь лет.

Тематическое занятие называется «В гостях у леса». Во время его проведения юным посетителям Битцевского парка расскажут обо всём разнообразии лесов на планете, в том числе о самых необычных. Кроме того, познакомят с представителями флоры и фауны, обитающими в этих лесах, и расскажут об их удивительных способностях, которыми обладают лесные животные.

Тематическое занятие «В гостях у леса» будет бесплатным. Мероприятие не подразумевает предварительной регистрации. Стартует занятие ориентировочно в полдень. Более подробная информация размещена на официальной сайте Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Напомним, что эколого-просветительский центр «Битцевский лес» находится по адресу: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3, территориально он расположен на краю Битцевского леса. Центр был открыт пять лет назад. Сотрудники центра регулярно проводят также и другие мероприятия, посвящённые экологии и охране окружающей среды. Большой популярностью среди юных гостей пользуются такие занятия как «Что из чего сделано?», «День хозяина леса», «Удивительные свойства воды», «Деревья разные важны», «Вторичная переработка: только ты можешь спасти человечество» и многие другие. В данном экоцентре открыт необычный Музей зайца, где также проводятся разнообразные тематические занятия для детей. Также на территории, которая прилегает к экологическому центру, работает волонтёрский пункт раздельного сбора отходов. Он является одним из старейших в Москве.