ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Академия старинной музыки» Московской филармонии – топовый российский коллектив, стремительно завоевавший успех среди самых взыскательных слушателей. Созданный в 1982 году известной скрипачкой, лауреатом международных конкурсов Татьяной Гринденко, ансамбль зарекомендовал себя как яркое объединение солистов с универсальными исполнительскими возможностями, каждый из которых – профессионал высокого класса, способный решать сложнейшие творческие задачи.

«Академия» была одним из пионеров традиции аутентичного исполнительства старинной музыки в нашей стране. Сегодня, спустя 30 лет, «академисты» остаются верны этой манере, играя на старинных инструментах с использованием барочных смычков, передавая дух и смысл музыки далёких эпох: Монтеверди, Перголези, Вивальди, Джеминиани, Корелли, Галуппи, Перселла, Букстехуде, Баха, Генделя, Телемана, отца и сына Моцартов, Буамортье, Фомина, Бортнянского, Пашкевича и многих других авторов того времени. Начиная c 1990-х годов, репертуар «Академии» обогащается написанными специально для ансамбля сочинениями Владимира Мартынова, Ивана Соколова, Александра Бакши и других современных композиторов.

Солисты «Академии старинной музыки» побывали с концертами во многих уголках земного шара: им аплодировали залы с мировым именем, а 19 ноября свои двери гостеприимно распахнёт один из самых уютных столичных залов – Рахманиновский. Музыканты представят программу «Музыка барокко», в центре внимания которой – драматическая пастораль Бальдассаре Галуппи «Король-пастух». Татьяна Гринденко и её ансамбль исполнят это сочинение в аутентичной манере, стараясь передать дух оперы, написанной в галантном стиле эпохи XVIII века.



РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

19 ноября, воскресенье, 19.00



Абонемент №49

«АНСАМБЛЬ СОЛИСТОВ «АКАДЕМИЯ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ»

МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ»

«Музыка барокко»



Юлия МАКАРЬЯНЦ (меццо-сопрано)

Людмила ШИЛОВА (сопрано)

Наталья ПАВЛОВА (сопрано)

Кирилл НОВОХАТЬКО (контратенор)



Ансамбль солистов «Академия старинной музыки»

Руководитель и солистка –

Татьяна ГРИНДЕНКО (скрипка)



В программе:

Галуппи (1706 – 1785)

«Король-пастух», драматическая пастораль в двух действиях либретто Пьетро Метастазио



