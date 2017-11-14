"Академия старинной музыки" Московской филармонии исполнит музыку барокко
«Академия» была одним из пионеров традиции аутентичного исполнительства старинной музыки в нашей стране. Сегодня, спустя 30 лет, «академисты» остаются верны этой манере, играя на старинных инструментах с использованием барочных смычков, передавая дух и смысл музыки далёких эпох: Монтеверди, Перголези, Вивальди, Джеминиани, Корелли, Галуппи, Перселла, Букстехуде, Баха, Генделя, Телемана, отца и сына Моцартов, Буамортье, Фомина, Бортнянского, Пашкевича и многих других авторов того времени. Начиная c 1990-х годов, репертуар «Академии» обогащается написанными специально для ансамбля сочинениями Владимира Мартынова, Ивана Соколова, Александра Бакши и других современных композиторов.
Солисты «Академии старинной музыки» побывали с концертами во многих уголках земного шара: им аплодировали залы с мировым именем, а 19 ноября свои двери гостеприимно распахнёт один из самых уютных столичных залов – Рахманиновский. Музыканты представят программу «Музыка барокко», в центре внимания которой – драматическая пастораль Бальдассаре Галуппи «Король-пастух». Татьяна Гринденко и её ансамбль исполнят это сочинение в аутентичной манере, стараясь передать дух оперы, написанной в галантном стиле эпохи XVIII века.
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
19 ноября, воскресенье, 19.00
Абонемент №49
«АНСАМБЛЬ СОЛИСТОВ «АКАДЕМИЯ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ»
МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ»
«Музыка барокко»
Юлия МАКАРЬЯНЦ (меццо-сопрано)
Людмила ШИЛОВА (сопрано)
Наталья ПАВЛОВА (сопрано)
Кирилл НОВОХАТЬКО (контратенор)
Ансамбль солистов «Академия старинной музыки»
Руководитель и солистка –
Татьяна ГРИНДЕНКО (скрипка)
В программе:
Галуппи (1706 – 1785)
«Король-пастух», драматическая пастораль в двух действиях либретто Пьетро Метастазио