ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В преддверии закрытия ледового сезона Департамент культуры Москвы проведет в 16 городских парках ежегодную акцию «Ночь на катке». Присоединиться к ней можно будет в Парке Горького, «Сокольниках», саду «Эрмитаж», Бабушкинском, Перовском и других парках. С 18:00 7 марта до 01:00 8 марта все катки будут работать бесплатно, дополнительные услуги (прокат коньков и защитной экипировки) нужно будет оплатить по тарифам парков.

«“Ночь на катке” — общегородская акция, цель которой — популяризация активного досуга и отдыха в парках. В этом году мы посвятим ее нашим олимпийцам, которые достигли больших успехов на прошедшей зимней Олимпиаде», — рассказал руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Он отметил, что именно поэтому акцию назвали еще и «Ночью чемпионов». Во время катаний вместе с горожанами на лед выйдут известные спортсмены. Все желающие смогут продемонстрировать свое мастерство во время конкурсов и состязаний.

К примеру, посетители катка в парке «Сокольники» примут участие в стометровом забеге на коньках, пройдут эстафету с препятствиями и поборются за звание лучшего хоккейного нападающего. Победителей ждут призы с символикой парка и поздравления от профессиональных спортсменов. В Перовском парке также выберут своих чемпионов на конкурсе талантов. Участникам предстоит разделиться на команды и показать лучшие умения — спортивные, творческие или профессиональные. А любители необычных развлечений смогут сыграть в хоккей в валенках или принять участие в чемпионате по боулингу на катке парка в музее-заповеднике «Коломенское». Почти везде праздник завершится концертами и выступлениями музыкантов, которые пройдут прямо на льду.

Впервые «Ночь на катке» состоялась в 2016 году и была посвящена кинематографу. В 2017-м акцию под названием «Калейдоскоп» провели 1 марта. Тогда для каждого парка выбрали свой цвет, а гостям советовали соблюдать дресс-код определенной цветовой гаммы или брать аксессуар нужного цвета на входе.