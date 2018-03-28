Александр Филиппенко представит программу "Мёртвые души" – "Гоголь-сюита" в Рахманиновском зале МГК
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Не было доселе такого для общественности важного произведения», – слова Виссариона Белинского о романе Гоголя «Мёртвые души» с полным правом можно было бы повторить и в наши дни. История пройдохи Чичикова поражает узнаваемостью, юмор не утратил своей остроты, а рассуждения Гоголя о Руси отдают горечью, привычной нашему современнику. Как писал Александр Герцен, «не ревизские – мёртвые души, а всё эти Ноздрёвы, Маниловы и все им подобные – вот мёртвые души, и мы встречаем их на каждом шагу».
В Московской консерватории череда гоголевских персонажей, один колоритнее другого, предстанет перед зрителем в интерпретации харизматичного артиста театра и кино Александра Филиппенко. Вместе со своими партнёрами по сцене – Никитой Мндоянцем (фортепиано), Николаем Кожиным (фортепиано) и Виктором Омельяновичем (ударные) – он представит программу «Мёртвые души» – «Гоголь-сюита», посвящённую русской литературной и музыкальной классике.
Музыкальный ряд программы составит «Гоголь-сюита» Альфреда Шнитке в концертной транскрипции для чтеца, двух фортепиано и ударных.
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
1 апреля, воскресенье, 19.00
«Мёртвые души», «Гоголь-сюита»
Александр ФИЛИППЕНКО (художественное слово)
Никита МНДОЯНЦ (фортепиано)
Николай КОЖИН (фортепиано)
Виктор ОМЕЛЬЯНОВИЧ (ударные)
В программе:
Гоголь – «Мёртвые души» (последние главы)
Шнитке – «Гоголь-сюита» (концертная транскрипция для чтеца, двух фортепиано и ударных – Никита Мндоянц)