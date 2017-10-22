ОРЕАНДА-НОВОСТИ 22 октября, Культурный центр «Театр имени Андрея Брахмана» в Рубцовске откроет 52-й театральный сезон. Для детей поставили кукольный спектакль по мотивам сказки Шарля Перро «Красная Шапочка».



«Музыкальная сказка о доброй и веселой девочке, которая является самым популярным и ярким сказочным персонажем во всём мире. История, произошедшая с девочкой, учит очень многому. Любовь к бабушке, бесстрашие, сердечная доброта Шапочки ставится наперевес злобе волка, который живет один в тёмном лесу. Мораль сказки звучит как предупреждение непослушным детям», - отметили в театре.