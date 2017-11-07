Певица исполняет лёгкий джаз, классические джазовые стандарты и современный джаз. Она - уникальная вокалистка, исполняет от би-бопа до рок-н-ролла. При этом певица считает, что в условиях современной музыки не стоит "застревать" на чём-то одном — блюзе, джазе, соуле, фанке или рок-н-ролле, нужно уметь сочетать всё.





В этот вечер вместе с американской артисткой весь вечер на сцене – джаз-квартет во главе с Олегом Касимовым. Каждый его участник – авторитетный музыкант с именем: Олег Касимов (саксофон), Игорь Атапин (клавишные), Феликс Аксенов (бас-гитара) и Антон Антонов (ударные).