ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Анонсирована программа Органных уикендов в Старой Коломне на ноябрь месяц. Концерты пройдут в Римско-католическом храме Святого Станислава (улица Союза Печатников 22, г. Санкт-Петербург). Начало концертов по субботам в 19 часов, по воскресеньям в 16 часов.

4 ноября 2017, суббота, 13 часов

Орган – детям

Странствия Пер Гюнта

Фантазия для детей и взрослых на музыку Эдварда Грига

В дни осенних каникул 2017 неутомимые волшебницы-сказочницы-органистки, лауреаты международных конкурсов Мария Лебедева и Екатерина Маришкина, а также рассказчик Александр Сикорский приглашают присоединиться к увлекательному путешествию с одним из самых популярных героев Генрика Ибсена – Пер Гюнтом. Коварные тролли, кобольды, гномы, искушение богатством, обретения и потери, долгий путь к себе, самые невероятные приключения под всеми любимую музыку Эдварда Грига , которая по-новому зазвучит на Короле Инструментов, его величестве Органе.

Исполнители:

За органом - лауреаты международных конкурсов Мария Лебедева и Екатерина Маришкина

Рассказывает Александр Сикорский

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

4 ноября 2017, суббота, 19 часов

Органно-инструментальный концерт.

Волшебное дыхание музыки

В этот вечер под сводами храма Святого Станислава объединятся голоса органа и флейты. Лауреаты международных конкурсов органистка Мария Мохова и флейтистка Екатерина Тугаринова представят эксклюзивную программу «Волшебное дыхание музыки». Сочинения эпохи барокко и романтизма погрузят публику в прекрасное и неповторимое царство звуков. Прозвучит музыка Баха, Вивальди, Моцарта, Мендельсона, Боэльмана и Борна.

Исполнители:



Лауреаты международных конкурсов

Мария Мохова, орган

Мария Тугаринова, флейта

Германия

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

5 ноября 2017, воскресенье, 16 часов

Органный концерт

Магия времен. Германия и Россия.

Бах, Букстехуде, Риттер, Одоевский

Немецкая музыка от барокко до романтизма и редко звучащие сочинения для органа русских композиторов представлены в программе лауреата международных конкурсов Аллы Морозовой. Органное искусство Германии – это не толькоцентр притяжения всех органистов – Бах, но и его старшие современники, и великие романтики: Регер, Брамс, Риттер. В своём творчестве все они, так или иначе, продолжают баховскую традицию. Мендельсон, заново открыл Баха. Риттер, наряду с Мендельсоном, является одним из создателей жанра органной романтической сонаты. В сочинениях Брамса обобщается музыкальный опыт половины тысячелетия; в своей музыке он словно прокладывает путь к твореньям Баха. Картину концерта органично дополняют сочинения Одоевского и Гомелиуса. Орган никогда не занимал в музыкальной культуре России такое же место, как в западной, но русские композиторы весьма успешно писали для Короля инструментов. Они пришли к органной музыке через немецкую традицию. Именно Бах привёл их к органу, сподвигнул изучить законы полифонии и импровизации. Князь Владимир Одоевский боготворил музыку, Баха и изобрёл в честь этого великого музыканта особый музыкальный инструмент — орган Себастьянон. Одоевский стал автором первых в России оригинальных сочинений для органа. В начале ХХ века русскую органную школу представляли Гомилиус, Гедике… Взаимосвязь между Россией и Германией, эпохами барокко и романтизма явит публике Алла Морозова в концерте «Магия времён»

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Алла Морозова,орган, Москва

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

11 ноября 2017, суббота, 19 часов

Органный концерт

На языке Франции

Франк, Вьерн, Видор, Боэльман

Музыка, написанная для «симфонического» органа, показывает Короля инструментов во всём его великолепии, мощи и яркости звуковой палитры. Своему рождению симфонический орган обязан выдающемуся французскому мастеру Аристиду Кавайе-Коллю. Новая конструкция органа позволила воссоздать звучание целого симфонического оркестра! Величайшие композиторы прошлого и современности создали и продолжают создавать симфонии для органа. Лучшие сочинения французских композиторов прозвучат в программе «На языке Франции» молодого, но уже достаточно известного в России и за рубежом органиста и композитора Владимира Королевского.

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Владимир Королевский, орган

Сочи

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

12 ноября 2017, воскресенье, 16 часов

Органный концерт

Ода органу

Бах, Мендельсон, Лист

Бах,Лист и Мендельсон объединены в концертной программе Натальи Михайловой.

Вся органная музыка берёт свои истоки в творчестве Баха, продолжая оставаться и по сей день, «сводом законов» для многих современных композиторов. Органное искусство композиторов XIX столетия напрямую связано с полифонической традицией. Мендельсон, как и Бах, был «обручён» с органом на протяжении всей своей творческой жизни и долгие годы служил органстом Томаскирхе, как и его великий предшественник. Он заново открыл своим современникам сокровищницу баховского творчества. Прелюдия и фугу на тему BACH, написанная Листом, вошла в золотой фонд органного репертуара. Три великих имени в концерте «Ода органу».

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Наталья Михайлова, орган, Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

18 ноября 2017, суббота, 19 часов

Органный концерт

Музыка северных морей

Свелинк, Бём, Бах, Букстехуде

Свелинк,Бём, Букстехуде и Бах – еропейские композиторы эпохи барокко, творившие свои шедевры у берегов Северного моря. Органную «географию» от Свелинка до Баха можно проследить в концерте талантливого молодого екатеринбургского органиста Тараса Багинца. Сочинения предшественников великого лейпцигского кантора постепенно приведут публику к вершине органного Олимпа – Иоганну Себастьяну Баху. «Голландский Бах» - Ян Питерзсон Свелинк оказал огромное влияние на немецкую музыкальную культуру в эпоху высокого барокко.По легенде молодой Иоганн Себастьян Бах прошёл пешком 400 километров из Арнштадта в Любек, чтобы несколько недель слушать игру Дитриха Букстехуде, признанного величайшим органистом своего времени. Влияние Георга Бема явственно ощутимо в ранних опусах Баха. Сын Иоганна Себастьяна Баха Карл Филипп Эммануил Бах утверждал, что его отец восхищался и учился на работах Брунса. Величайшие шедевры барокко – в течение одного вечера в концерте «Музыка северных морей»

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Тарас Багинец , орган, Екатеринбург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

19 ноября 2017, воскресенье, 16 часов

Органный концерт

Из цикла «Все симфонии Луи Вьерна»

Воскресенье по-французски

Вьерн, Франк, Бах

19 октября в храме Святого Станислава состоится второй концерт цикла «Все симфонии Луи Вьерна». Известный петербургский органист Михаил Мищенко исполнит его Вторую симфонию. Бессменный органист Собора Парижской Богоматери (1900-1937 ), великий виртуоз и импровизатор, Вьерн был хорошо известен в Европе, США и Канаде. Его симфонии по праву входят в сокровищницу органной музыки для «симфонических» инструментов. С появлением инструмента нового типа - симфонического органа, произошёл небывалый подъём французского органного искусства. Идеалом и центром притяжения для композиторов французской романтической школы XIX – XX столетий неизменно оставался Бах. Его знаменитая сицилиана из флейтовой сонаты прозвучит в органной транскрипции Вьерна. Дополнительную ноту «Воскресенью по-французски» придаст звучание лирических шедевров Сезара Франка.



Исполнитель:

Михаил Мищенко ,орган, Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

25ноября 2017, суббота, 19 часов

Бах, Франк, Крыжановский

Органный концерт

Музыкальные параллели

Без сочинений Баха и Франка редко обходится хотя бы один органный концерт.

Великий представитель золотого века барокко и непревзойдённый французский романтик очень часто соседствуют в одной афише, прекрасно дополняя друг друга.Не секрет, что для всех композиторов-романтиков встреча с органом начиналась именно с Баха. Убедиться во взаимосвязи и преемственности великих европейских традиций публика сможет в концерте известной органистки Регины Каменщиковой в программе «Музыкальные параллели».

Исполнитель:

Регина Каменщикова, орган, Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

26ноября 2017, воскресенье, 16 часов

Органно-инструментальный концерт

Сюита для двоих

Бах, Шнитке, Боэльман, Петров, Подгайц

Неповторимое звучание редкого музыкального инструмента – альтовой домры в ансамбле с органом продемонстрируют участники концерта «Сюита для двоих» Иван Амолин и Мария Лебедева. Оригинальное звучание альтовой домры ещё более ярко подчёркивается тембровым многообразием органа. Знакомые почитателям классической музыки сочинения Шнитке, Перова и Подгайца заиграют новыми гранями в авторских транскрипциях молодых талантливых музыкантов, лауреатов международных конкурсов – Марии Лебедевой и Ивана Амолина. Орган соло будет представлен знаменитой Готической сюитой Леона Боэльмана и органной версией Оркестровой сюиты № 3 Баха.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Мария Лебедева, орган

Иван Амолин, альтовая домра

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)