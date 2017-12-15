Ансамбль eNsemble представит программу "Новая музыка на Новой сцене"
15.12.2017, 06:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 декабря на Новой сцене Александринского театра состоится концерт-закрытие проекта «Пространство звука». Ансамбль современной музыки eNsemble под управлением Фёдора Леднёва выступит с программой «Новая музыка на Новой сцене». В программе прозвучат следующие произведения: Гари БЕРГЕР (*1967): substrat (2016), Ханс-Петер ФРЕХНЕР (*1953): Lines (2009), Sextet N°3, Мехди ХОССЕЙНИ (*1979): Sârukhâni IV. (2016), Ханспетер КИБУРЦ (*1960): Danse aveugle (1996-1997), Юрий АКБАЛЬКАН (*1986): Реализация 4с. Из «Книги Эйлера» (2017).
Ансамбль современной музыки eNsemble был создан в 2001 на базе Петербургского благотворительного фонда «ПРО АРТЕ» и в течение более 10 лет являлся постоянным участником музыкальных проектов фонда, таких как состязания композиторов «Пифийские игры», молодёжного конкурса «Шаг влево», современных оперных постановок, просветительских программ. Концерты eNsemble проходили в Малом зале петербургской филармонии, Академической Капелле, Эрмитажном театре, на московской «Платформе», в Пермской филармонии и других российских залах; с 2014 основной площадкой коллектива является Новая сцена Александринского театра. За время существования eNsemble представил более 400 премьер новых сочинений. В составе ансамбля – музыканты Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра и Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.
Санкт-Петербургский центр современной академической музыки reMusik.org с 18 по 23 декабря представил в Санкт-Петербурге проект «Пространство звука», ориентированный на эксперимент в области современного музыкального искусства. Идея проекта была представлена несколькими блоками, каждый из которых был направлен на определённые творческие и технологические задачи. В рамках проекта прошло шесть концертов, в которых были представлены современные российские и зарубежные авторы.
Проект был реализован при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Посольства Швейцарии в России, Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция и Французского института при Посольстве Франции в России. Партнёрами проекта выступили галерея дизайна bulthaup и гостиница Diplomat.
Проект «Пространство звука»
Художественный руководитель проекта – Мехди ХОССЕЙНИ
23 декабря 2017 года
Начало в 19 часов
Новая сцена Александринского театра
«НОВАЯ МУЗЫКА НА НОВОЙ СЦЕНЕ»
eNsemble в проекте «Пространство звука»
Ансамбль современной музыки eNsemble был создан в 2001 на базе Петербургского благотворительного фонда «ПРО АРТЕ» и в течение более 10 лет являлся постоянным участником музыкальных проектов фонда, таких как состязания композиторов «Пифийские игры», молодёжного конкурса «Шаг влево», современных оперных постановок, просветительских программ. Концерты eNsemble проходили в Малом зале петербургской филармонии, Академической Капелле, Эрмитажном театре, на московской «Платформе», в Пермской филармонии и других российских залах; с 2014 основной площадкой коллектива является Новая сцена Александринского театра. За время существования eNsemble представил более 400 премьер новых сочинений. В составе ансамбля – музыканты Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра и Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.
Санкт-Петербургский центр современной академической музыки reMusik.org с 18 по 23 декабря представил в Санкт-Петербурге проект «Пространство звука», ориентированный на эксперимент в области современного музыкального искусства. Идея проекта была представлена несколькими блоками, каждый из которых был направлен на определённые творческие и технологические задачи. В рамках проекта прошло шесть концертов, в которых были представлены современные российские и зарубежные авторы.
Проект был реализован при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Посольства Швейцарии в России, Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция и Французского института при Посольстве Франции в России. Партнёрами проекта выступили галерея дизайна bulthaup и гостиница Diplomat.
Проект «Пространство звука»
Художественный руководитель проекта – Мехди ХОССЕЙНИ
23 декабря 2017 года
Начало в 19 часов
Новая сцена Александринского театра
«НОВАЯ МУЗЫКА НА НОВОЙ СЦЕНЕ»
eNsemble в проекте «Пространство звука»
Источник: Ореанда