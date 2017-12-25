ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По сложившейся традиции, наступающий новый год концертный зал Яани Кирик открывает 3 января рождественским фестивалем «GRATULARI», что значит Поздравление.

Если Вам кажется, что Вы знаете о классике всё и уже ничему не способны удивиться - этот концерт для Вас. Здесь классическая музыка разных стилей и популярные современные сочинения предстанут в экзотической интерпретации: их исполнит ансамбль звонарей ручных колоколов «Кампанелли» (Эстония). Завораживающее звучание колокольных голосов откроет новые грани известных сочинений и восстановит внутреннюю гармонию. А после концерта все желающие смогут «зарядиться энергией» грядущего русского Рождества - самостоятельно издать с помощью колокольчиков пронзительные звоны, уже несколько столетий очаровывающие слушателей разных стран.

Ансамбль «Кампанелли», который уже несколько раз с большим успехом выступал в Яани кирик, насчитывает в своей коллекции 140 бронзовых и алюминиевых колоколов, что позволяет коллективу справляться с музыкой самых разных направлений. Специфика хроматических колокольчиков, каждый из которых настроен на определённую высоту, в невероятном богатстве призвуков (обертонов). Мы слышим их помимо основного тона колокола каждый раз, когда рука звонаря производит отработанное движение. Эти обертоны, рассеиваясь в воздухе и перемешиваясь, создают неописуемое звуковое поле, не только приятное слуху, но и благотворно влияющее на человеческую природу.

В церковной акустике концертного зала Яани Кирик тембр колоколов раскрывается во всей своей красочности и полноте, комментарии руководителя ансамбля Инны Лай позволяют узнать удивительные подробности из истории и практики колокольного исполнительства, а краткие мастер-классы после концерта для всех желающих создают уникальные эмоции от соприкосновения с инструментом. Исцеление от зимней хандры и ощущение энергии новогодних праздников обеспечено.



КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»

(ул. Декабристов, д 54 А)



3 января 2017 года

Начало в 19 часов



Рождественский фестиваль

«GRATULARI»

Ансамбль ручных колоколов

«Кампанелли» (Эстония)



«КОЛОКОЛЬНЫЕ ЗВОНЫ»



В программе:

Стэнли, Вивальди, Бах, Каччини, Шарпантье, Шуберт, Чайковский, Берлин, Хачатурян, Гарднер, Адам, Пьяццолла, И Штраус



