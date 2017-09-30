ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» подготовил для школьников и их родителей бесплатные экскурсии, лекции и ярмарку. Мероприятия пройдут 7 и 8 октября в рамках сразу двух фестивалей — NAUKA0+ и «Краски осени».

Познакомиться с экспонатами ботанического сада все желающие смогут в ходе обзорных экскурсий. Группы по 15 человек собирают в 11:30, 13:00 и 14:30. Посетить экскурсию «Ароматы тропиков» можно в 11:00, 12:30 и 14:00.

Также в 14:00 состоится лекция «Дары волхвов: этноботаника семейства бурзеровых с древнейших времен до наших дней», на которой гостям расскажут об использовании аромаламп. Для участия в мероприятиях необходимо предварительно зарегистрироваться, количество мест ограниченно.

На главном входе в сад с 11:00 до 18:00 развернётся ярмарка товаров ручной работы для взрослых и детей «Маркет Ослика» (Donkey's Market), названная в честь скорого открытия в саду «Посольства ослов» с живыми осликами.

Гости смогут посетить магазины с дизайнерскими вещами, приобрести косметику ручной работы, поучаствовать в благотворительной лотерее, отдохнуть в зоне с диванами или послушать музыку.