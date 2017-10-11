ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый канал в сотрудничестве с социальной сетью Одноклассники запускает уникальный эксперимент, приглашая всех желающих к участию в создании новогоднего музыкального плейлиста.

В Одноклассниках стартовало голосование за исполнителей, которые станут хедлайнерами новогоднего эфира главного телеканала страны. В официальной группе Первого канала доступно приложение «Твои звёзды на Первом». С помощью него пользователи могут выбрать из предложенного шорт-листа до трёх любимых исполнителей, которых они хотят видеть на телеэкране в ночь с 31 декабря 2017 на 1 января 2018. Каждый пользователь может также вписать имя ещё одного исполнителя, которого не оказалось в списке. Приложение можно открыть с любого устройства: в десктопной и мобильной версиях Одноклассников, а также в приложениях ОК для iOS и Android.

Шорт-лист исполнителей составлен на основе рейтинга популярности исполнителей в Одноклассниках. В «Топ-60» вошли певцы и группы, чьи треки чаще всего слушают пользователи ОК. Среди них есть как постоянные участники новогодних телеэфиров (Полина Гагарина, Ирина Дубцова и Ани Лорак), так и новички («Грибы», «Время и Стекло», Jah Khalib и Мот, IOWA и др.)

Голосование продлится до 30 октября, и пользователи смогут отслеживать его промежуточные результаты в режиме онлайн. После подведения окончательных итогов лидеры будут приглашены для съемок в новогоднем шоу Первого канала.

Изначально выбрать артистов для новогоднего концерта по результатам голосования пользователей ОК предложил Константин Эрнст. Об этом генеральный директор Первого канала заявил в январе этого года в эфире онлайн-шоу «ОК на связи!».