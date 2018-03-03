Артисты театра "Карамболь" исполнят мелодии из популярных музыкальных фильмов
03.03.2018, 16:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 17 марта в самом центре Петербурга (во дворце Белосельских-Белозерских) прозвучат мелодии из популярных музыкальных фильмов и киномюзиклов «Кавказская пленница», «Человек-амфибия», «Ирония судьбы , или С лёгким паром!», «Карнавальная ночь», «Шербурские зонтики», «Хэлло, Долли!», «Кабаре» и другие.
Известнейшие произведения Дунаевского, Зацепина, Леграна, Таривердиева, Петрова, Чаплина, Уэббера исполнят артисты, балет и оркестр музыкального театра «Карамболь».
Музыкальный руководитель программы – художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Ирина Брондз.
Известнейшие произведения Дунаевского, Зацепина, Леграна, Таривердиева, Петрова, Чаплина, Уэббера исполнят артисты, балет и оркестр музыкального театра «Карамболь».
Музыкальный руководитель программы – художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Ирина Брондз.
Источник: Ореанда