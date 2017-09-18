Бесплатные экскурсии по случаю годовщины запуска МЦК посетили более 400 человек
18.09.2017, 10:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более 400 человек посетили бесплатные экскурсии в день празднования годовщины запуска Московского центрального кольца (МЦК). После окончания экскурсий им дарили транспортную карту «Тройка» с дизайном, посвященным дню рождения кольца.
«Большинство участников — 340 человек — воспользовались аудиогидами. Ещё 60 человек побывали на экскурсиях, организованных совместно с экскурсионным бюро Москвы», — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
Экскурсии длились 1,5 часа — именно столько времени необходимо, чтобы сделать полный круг по кольцу. Пассажирам рассказывали об истории развития Московской окружной железной дороги, построенной ещё в начале XX века, которая впоследствии стала Московским центральным кольцом.
Аудиогиды можно было получить бесплатно на стойке «Живое общение» на станции Лужники. Кроме того, москвичи и гости столицы могли присоединиться к экскурсии с гидом. Такие экскурсии проводят на МЦК с момента запуска несколько раз в неделю. Они начинаются в 11:00 и 14:00 на станции Деловой Центр. Предварительная запись на экскурсии обязательна. Собираются участники у стойки «Живое общение». Каждому выдаётся радиогид для лучшей слышимости. Узнать подробности, расписание и записаться на экскурсии можно по телефону: 8 (495) 637-54-75 или на сайте один раз в неделю по понедельникам.
«Большинство участников — 340 человек — воспользовались аудиогидами. Ещё 60 человек побывали на экскурсиях, организованных совместно с экскурсионным бюро Москвы», — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
Экскурсии длились 1,5 часа — именно столько времени необходимо, чтобы сделать полный круг по кольцу. Пассажирам рассказывали об истории развития Московской окружной железной дороги, построенной ещё в начале XX века, которая впоследствии стала Московским центральным кольцом.
Аудиогиды можно было получить бесплатно на стойке «Живое общение» на станции Лужники. Кроме того, москвичи и гости столицы могли присоединиться к экскурсии с гидом. Такие экскурсии проводят на МЦК с момента запуска несколько раз в неделю. Они начинаются в 11:00 и 14:00 на станции Деловой Центр. Предварительная запись на экскурсии обязательна. Собираются участники у стойки «Живое общение». Каждому выдаётся радиогид для лучшей слышимости. Узнать подробности, расписание и записаться на экскурсии можно по телефону: 8 (495) 637-54-75 или на сайте один раз в неделю по понедельникам.
Источник: Мэрия Москвы