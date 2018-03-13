ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ко Дню работника культуры 25 марта в сети «Москино» столичного Департамента культуры покажут фильмы о режиссерах, певцах, музыкантах и других представителях творческих профессий. Их можно будет посмотреть в кинотеатрах «Березка», «Вымпел», «Искра», «Молодежный», «Полет», «Салют», «Сатурн», «Спутник» и «Тула». Вход на все сеансы свободный по предварительной регистрации на сайте «Москино».

«Всего мы планируем провести девять кинопоказов. С экранов наших кинотеатров свои хиты исполнят Людмила Гурченко и Алла Пугачева в фильмах “Аплодисменты, аплодисменты…” и “Женщина, которая поет”, Александр Панкратов-Черный споет про чемоданчик в картине “Мы из джаза”, Алексей Баталов будет ходить по канату в сказке “Три толстяка”, а Леонид Филатов — всеми силами бороться за постановку спектакля в киноленте “Успех”», — рассказали в пресс-службе «Москино».

В кинотеатре «Полет» 25 марта в 10:00 покажут экранизацию сказки Юрия Олеши «Три Толстяка» (1966). Действие происходит в Стране трех толстяков, где постоянно вспыхивают столкновения недовольного населения с гвардией. Лидерами революционеров становятся оружейник Просперо и воздушный гимнаст Тибул, роль которого сыграл режиссер фильма Алексей Баталов.

А в кинотеатре «Молодежный» в 12:00 все желающие смогут посмотреть музыкальную комедию режиссера Карена Шахназарова «Мы из джаза» (1983). В фильме рассказывается о том, как молодой музыкант Костя Иванов из Одессы в 1926 году пытается собрать джаз-банд. Главные роли в картине исполнили Игорь Скляр, Александр Панкратов-Черный, Николай Аверюшкин и Лариса Долина (в роли певицы с Кубы).

В 14:00 горожан ждут в кинотеатре «Искра». Там пройдет показ фильма «Успех» (1984) Константина Худякова. В основе сюжета — история театрального режиссера, который уезжает из Москвы, чтобы поставить спектакль «Чайка» в провинциальном театре.

День работника культуры в России официально отмечают с 2008 года. В этот день чествуют сотрудников музеев, библиотек, театров, концертных организаций, городских и деревенских клубов, специалистов домов культуры и представителей художественных коллективов.