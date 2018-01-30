ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В сети кинотеатров "Москино" столичного Департамента культуры с 12 по 18 февраля можно бесплатно посмотреть кино, вдохновленное наступлением весны и пробуждением природы. Показы приурочили к Масленице — празднику проводов зимы. В части картин есть и сцены традиционных масленичных гуляний. Чтобы попасть на сеанс, необходимо зарегистрироваться на сайте "Москино". Увидеть отечественные фильмы и сказки можно будет в семи кинотеатрах — "Березке", "Искре", "Молодежном", "Салюте", "Сатурне", Спутнике" и "Туле".

12 февраля "Березка" приглашает на показ советской сказки "Варвара-краса, длинная коса" (1969) режиссера Александра Роу. Начало в 13:00. Картина снята по мотивам произведения Василия Жуковского "Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери". Лента рассказывает, как, несмотря на препятствия, рыбацкий сын Андрей и дочь подземного царя Варвара встретились и полюбили друг друга.

Еще одну сказку Александра Роу — "Морозко (1964) — зрители смогут посмотреть в кинотеатре «Спутник» 17 февраля в 15:00. Фильм повествует о доброй девушке Настеньке, которая полюбила красавца Ивана. Однажды из-за болтливости и хвастовства колдун превращает молодого человека в медведя. А Настеньку из зависти к ее красоте злая мачеха отправила зимой замерзать в лес. Добрый волшебник Морозко спас девушку и помог ей воссоединиться с возлюбленным.

14 февраля в "Молодежном" состоится показ музыкальной комедии Григория Александрова "Весна" (1947). Режиссер Аркадий Громов (его играет Николай Черкасов) для своего будущего фильма решает познакомиться с жизнью ученых и приходит в Институт Солнца. Начинающая актриса Вера Шатрова как две капли воды похожа на руководительницу института Ирину Никитину (обе роли исполняет Любовь Орлова), которую ей и придется сыграть в картине. Из-за необычайного внешнего сходства женщины оказываются в невероятных ситуациях. В фильме также снялась Фаина Раневская.

16 февраля в кинотеатре "Искра" можно будет увидеть киноленту Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник" (1998). Действие происходит в Российской империи во времена правления Александра III. Фильм рассказывает об истории любви американской авантюристки Джейн и юнкера императорского военного училища Андрея Толстого.